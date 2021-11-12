https://ria.ru/20211112/memorial-1758771372.html

Еврокомиссия призвала Россию отменить решение по "Мемориалу"*

Еврокомиссия призвала Россию отменить решение по "Мемориалу"* - РИА Новости, 12.11.2021

Еврокомиссия призвала Россию отменить решение по "Мемориалу"*

Еврокомиссия глубоко сожалеет о решении по признанному в РФ иноагентом обществу "Мемориал"*, призывает российские власти отменить его, заявил представитель... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:44

2021-11-12T15:44

2021-11-12T15:44

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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия глубоко сожалеет о решении по признанному в РФ иноагентом обществу "Мемориал"*, призывает российские власти отменить его, заявил представитель пресс-службы ЕК Петер Стано на брифинге.Генпрокуратура РФ накануне проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов."Мы глубоко сожалеем об этом решении... Мы призываем власти отменить этот шаг", - сказал Стано.Врио МИД ФРГ Хайко Маас также осудил решение по "Мемориалу"*, заявив, что сама идея о его закрытии "должна потрясти любого, кто знает о многолетней приверженности этой организации правам человека и изучению политической тирании", его слова приводит МИД ФРГ.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html

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