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https://ria.ru/20211112/mayonez-1758744877.html
Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно
Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно
Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно
Вместо покупного майонеза с консервантами, не особо полезными для здоровья, можно сделать соус самому. Займет это совсем немного времени, а ингредиенты есть в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:14
2021-11-12T14:14
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кулинария
еда
майонез
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Вместо покупного майонеза с консервантами, не особо полезными для здоровья, можно сделать соус самому. Займет это совсем немного времени, а ингредиенты есть в холодильнике почти в каждом доме. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана “Фленово-парк”.Майонез — это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара. Он широко используется кулинарии, особенно при приготовлении различных салатов.Ингредиенты:Приготовление:Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.
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питание, кулинария, еда, майонез, россия, рецепты, простые рецепты
14:14 12.11.2021
 

Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно

© Depositphotos / HandmadePictureДомашний майонез
Домашний майонез - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Depositphotos / HandmadePicture
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Вместо покупного майонеза с консервантами, не особо полезными для здоровья, можно сделать соус самому. Займет это совсем немного времени, а ингредиенты есть в холодильнике почти в каждом доме. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана “Фленово-парк”.
Майонез — это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара. Он широко используется кулинарии, особенно при приготовлении различных салатов.
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Ингредиенты:

  • яйцо куриное - 3 шт.;
  • горчица дижонская - 20 г;
  • масло оливковое - 150 г;
  • масло растительное - 150 г;
  • сок лимона - 30 г;
  • соль - 3 г;
  • сахар - 20 г.
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Готовим за полчаса: сливочный тыквенно-морковный суп

Приготовление:

  1. 1
    Подготовить все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.
  2. 2
    Смешать растительное и оливковое масло.
  3. 3
    В глубокую емкость разбить яйца, добавить горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбить блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.
  4. 4
    Постепенно тонкой струйкой добавить все масло, не прекращая взбивать массу.
  5. 5
    Продукт готов к употреблению.
Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.
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ПитаниеКулинарияЕдамайонезРоссияРецептыпростые рецепты
 
 
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