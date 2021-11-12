https://ria.ru/20211112/mayonez-1758744877.html

Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно

Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно

Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно

Вместо покупного майонеза с консервантами, не особо полезными для здоровья, можно сделать соус самому. Займет это совсем немного времени, а ингредиенты есть в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:14

2021-11-12T14:14

2021-11-12T14:14

питание

кулинария

еда

майонез

россия

рецепты

простые рецепты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758745681_0:176:3068:1902_1920x0_80_0_0_21ca589f5ff81d71a8fb5de358698f1c.jpg

Вместо покупного майонеза с консервантами, не особо полезными для здоровья, можно сделать соус самому. Займет это совсем немного времени, а ингредиенты есть в холодильнике почти в каждом доме. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана “Фленово-парк”.Майонез — это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара. Он широко используется кулинарии, особенно при приготовлении различных салатов.Ингредиенты:Приготовление:Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.

https://ria.ru/20211109/tartar-1758256834.html

https://ria.ru/20211108/sup-1758103067.html

https://ria.ru/20211108/pashot-1758100738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, кулинария, еда, майонез, россия, рецепты, простые рецепты