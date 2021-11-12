Готовим за полчаса: домашний майонез и что для него нужно
Вместо покупного майонеза с консервантами, не особо полезными для здоровья, можно сделать соус самому. Займет это совсем немного времени, а ингредиенты есть в холодильнике почти в каждом доме. Простым и быстрым рецептом с РИА Новости поделился Максим Горбачев, шеф-повар ресторана “Фленово-парк”.
Майонез — это холодный соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара. Он широко используется кулинарии, особенно при приготовлении различных салатов.
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Ингредиенты:
- —яйцо куриное - 3 шт.;
- —горчица дижонская - 20 г;
- —масло оливковое - 150 г;
- —масло растительное - 150 г;
- —сок лимона - 30 г;
- —соль - 3 г;
- —сахар - 20 г.
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Приготовление:
- 1Подготовить все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.
- 2Смешать растительное и оливковое масло.
- 3В глубокую емкость разбить яйца, добавить горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбить блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.
- 4Постепенно тонкой струйкой добавить все масло, не прекращая взбивать массу.
- 5Продукт готов к употреблению.
Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.
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