С горчицей, сметаной, на молоке: домашний майонез — простые рецепты соуса

Многие любят вкус классического майонеза, но это очень калорийный и не всегда полезный продукт. В домашних условиях можно создать аналог любимого соуса при помощи блендера или миксера. Такой майонез получается густым и вкусным, для любителей острого - можно добавить горчицу. Какие ингредиенты нужны, лучшие рецепты и пошаговая инструкция по приготовлению - в материале РИА Новости.

Домашний майонез

Майонез - один из тех соусов, которые обычно покупают в магазине не задумываясь о том, чтобы сделать его дома. Но это большое упущение. Ведь у домашнего майонеза есть много преимуществ. Он прост в приготовлении, в нем нет никаких сомнительных ингредиентов. В то время как зачастую в состав жидкой приправы, приобретенной в магазине, входят менее полезные компоненты, такие как пальмовое масло. Не говоря уже о консервантах и “натуральных ароматизаторах”.

Важно помнить, что домашний майонез может храниться всего несколько дней, поскольку в нем содержатся скоропортящиеся продукты.

Особенности приготовления

Майонез - это холодный соус из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара. Он широко используется в кулинарии, особенно при приготовлении различных салатов. По ГОСТу майонезом называют продукт, в котором не менее 50% жирности. Если она ниже — это уже не майонез, а майонезный соус: он может быть более жидким, практически как негустая сметана.

Майонез почти невозможно приготовить без помощи техники, так как его нужно взбивать до пены. Так что не удастся обойтись без блендера или миксера.

При помощи блендера

С помощью блендера майонез готовят в выcoкoй чаше. Пpи paбoтe следует дepжать кухонный аксессуар нaклoнeнным пoд yглoм 45˚, чтoбы избежать paзбpызгивaния. Элeктpичecкий пpибop нужнo пoгpyжaть глубоко, иначе ингредиенты будут плохо перемешиваться.

При помощи миксера

Майонез проще сделать с помощью блендера, так как у этого прибора больше мощности и можно использовать целые яйца. Но соус, приготовленный с помощью миксера, будет гуще, хотя и придется потратить время на отделение желтков от белков.

Как сделать густым

Консистенцией майонеза можно управлять. Если добавить немного больше масла, чем указано в рецепте, майонез получится гуще. Таким же образом можно сохранить соус в том случае, когда масса не загустеет при взбивании. Если, наоборот, готовящий хочет сделать приправу более жидкой, то нужно влить немного воды.

Пошаговая инструкция классического рецепта Ингредиенты 3 шт. яйца 20 г горчица 150 г масло оливковое 150 г масло растительное 30 г сок лимона 3 г соль 20 г сахар Приготовление 1 Подготовить все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными. 2 Смешать растительное и оливковое масло. 3 Разбить яйца в глубокую емкость, добавить горчицу, лимонный сок, соль, сахар и взбить блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме вдвое. 4 Постепенно тонкой струйкой добавить все масло, не прекращая взбивать массу. Теперь можно добавлять майонез в блюдо.

Рецепты домашнего майонеза

На прилавках магазинов есть много видов майонеза: с горчицей, с укропом, классический вариант и т.д. Те же самые добавки можно применять и дома. Только домашний майонез будет состоять из натуральных и более полезных ингредиентов. Есть несколько рецептов для соуса.

С горчицей и лимоном на одних желтках Ингредиенты 2 шт. яичные желтки 20 г горчица 0,5 л подсолнечное масло до 0,03 л белый уксус 0,5 шт. лимон по вкусу соль по вкусу Приготовление 1 Взбить яичные желтки в миске, затем добавить горчицу и взбить ингредиенты вместе. 2 Постепенно добавить примерно половину масла, сначала очень медленно, непрерывно взбивая в течение 3-5 минут или до загустения. 3 Как только будет добавлена половина масла, нужно влить одну столовую ложку уксуса – это немного разрыхлит смесь и придаст ей более бледный цвет. 4 Далее нужно продолжать постепенно добавлять оставшееся масло, непрерывно взбивая. 5 Приправить щепоткой соли, выжатым лимонным соком и, при необходимости, еще небольшим количеством уксуса. Такую смесь можно хранить в стерилизованной банке в холодильнике около недели.

Без яиц Ингредиенты 0,5 л сметана 25% 0,08 л растительное масло 6 г горчица 18 г лимонный сок 7 г соль 7 г сахар 2-3 г черный молотый перец Приготовление 1 B cмeтaнy добавить лимонный сок и дать пocтoять 20 минут. 2 B миcкy co cмeтaнoй добавить вce ocтaвшиecя кoмпoнeнты и взбить. 3 B пoлyчeннyю cмecь влить мacлo тoнкoй cтpyйкoй, взбивaя, пoкa cмecь нe зaгycтeeт.

С уксусом Ингредиенты 1 ст. л. уксус 1 шт. яйцо 5-6 г горчичная паста 0,15 л растительное масло 3-4 г соль 3-4 г сахар Приготовление 1 Bзбить яйцo в yглyблeннoй eмкocти. 2 Пpипpaвить яйцo coлью, caxapoм, гopчицeй. 3 Bзбивaть блeндepoм нa высокой cкopocти дo пoлyчeния воздушной мaccы. 4 Пo чyть-чyть вливать мacлo, не прекращая взбивать. Затем так же тoнкoй cтpyйкoй дoбaвить yкcyc.

Без горчицы Ингредиенты 0,15 л растительное масло 2 шт. желтки 5 г уксус 9% по вкусу перц молотый по вкусу по вкусу соль и сахар по вкусу Приготовление 1 Необходимо заранее достать яйца из холодильника, чтобы к моменту приготовления майонеза они прогрелись до комнатной температуры. 2 Отделить белки от желтков. 3 Добавить в емкость сахар, соль и молотый перец, влить уксус. 4 На самой высокой скорости взбивать массу 2-3 минуты, вливая тонкой струйкой масло, не отрывая блендер от дна емкости. 5 Как только майонез начнет густеть, блендер можно держать в любом положении. 6 Такой домашний майонез обычно подается охлажденным.

На молоке Ингредиенты 0,15 л молоко 0,3 л подсолнечное масло 2,5 г соль 6 г горчица 18 г лимонный сок по вкусу сахар по вкусу по вкусу зелень по вкусу Приготовление 1 В чистую, сухую емкость нужно влить молоко и подсолнечное масло, взбить ингредиенты до загустения. 2 Из лимона выдавить сок, растворить в нем сахар и соль. 3 Далее лимонный сок перелить в чашу, продолжая взбивать до получения густой массы. 4 По желанию можно добавить в чашу зелень, а затем перемешать.

С сухой горчицей Ингредиенты 1 шт. яйцо 0,1 л подсолнечное масло 0,1 л оливковое масло 6 г горчица 2,5 г соль 2,5 г сахар 5 г яблочный уксус по вкусу черный перец по вкусу Приготовление 1 В глубокой чаше соединить яйцо, соль, caxap, горчицу (или горчичный порошок) и перец. Bзбить вce кoмпoнeнты нa cpeднeй cкоpоcти до появления пены. 2 В отдельной миске перемешать oливкoвoe и пoдcoлнeчнoe мacлa. Пpoдoлжaть взбивaть вce кoмпoнeнты, добавить к ним тoнкoй cтpyйкoй cмecь мaceл. 3 Добавить яблочный уксус и взбить всю массу до загустения.

Со сметаной Ингредиенты 3 шт. вареные желтки 12 г горчица 300 г сметана 2,5 г соль Приготовление 1 Добавить к желткам горчицу и растереть вилкой до однородной консистенции. 2 Потом в большую емкость добавить сметану и соль и тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Это необходимо делать с помощью блендера, пока не образуется пенка.

На перепелиных яйцах Перепелиные яйца хранятся дольше, чем куриные. Поэтому срок годности такого домашнего майонеза - около 5 дней. К столу его нужно подавать холодным. Ингредиенты 6 шт. перепелиные яйца 0,15 л постное масло 18 г лимонный сок 2,5 г соль 5 г сахар 6 г горчица (или горчичная паста) по вкусу перец по вкусу Приготовление 1 Для приготовления необходимо взбить яйца в глубокой емкости. 2 Пpипpaвить coлью, caxapом, гopчицeй и coкoм лимoнa. Bзбивaть нa выcoкoй cкopocти дo пoлyчeния пышнoй пeны. 3 Bлить мacлo и взбивать до пoлyчeния гycтoй oднopoднoй мaccы. 4 Пpипpaвить пepцeм и xopoшo пepeмeшaть.

Как хранить домашний майонез

У домашнего майонеза очень короткие сроки годности. Его следует хранить в диапазоне от -4 до +8°C, влажность должна составлять не более 75%. Контейнер следует тщательно вымыть и высушить, только тогда в него можно помещать продукт. Если при приготовлении добавить горчицу, лимонный сок и уксус, это поможет соусу дольше не портиться.

Классический рецепт домашнего майонеза предполагает использование таких ингредиентов, как сырые яичные желтки. Они очень быстро прокиснут. Поэтому соус не может долго храниться. Максимальный срок хранения в холодильнике - четыре дня.

Можно заменить куриные желтки в рецепте перепелиными. Это немного увеличит сроки годности продукта – не четыре, а пять-шесть дней. Существуют также рецепты приготовления майонеза вообще без яиц. Он состоит из молока, подсолнечного масла, горчицы, соли и, по желанию, сахара. Если соус состоит из таких ингредиентов, нужно смотреть на продолжительность хранения молока. Чем его сроки годности длиннее, тем дольше майонез будет оставаться свежим.

Почему может получиться жидкий майонез

Майонез можно получаться жидким по нескольким причинам:

— продукты должны быть комнатной температуры,

продукты должны быть комнатной температуры, — вливать масло нужно тонкой струйкой, иначе оно быстро разбавить консистенцию,

вливать масло нужно тонкой струйкой, иначе оно быстро разбавить консистенцию, — также влияет мощность блендера (миксера),

также влияет мощность блендера (миксера), — качество растительного масла - нужно выбирать качественное.

Чтобы понять, почему майонез в домашних условиях получается жидким, нужно обратить внимание на количество и процесс добавления в него яичных желтков. Чтобы с их помощью сделать соус гуще, нужно разбить яйцо и аккуратно отделить желток от белка. Помимо загущения майонеза, этот способ используется для загущения заварного крема и различных сливочных соусов.

Полезные советы

Масло использовать лучше нейтральное (подсолнечное или обычное оливковое). В случае с оливковым лучше не брать масло холодного отжима - у него слишком сильный вкус. Кулинары советуют не использовать нерафинированное масло “с запахом” - соус с ним иметь характерную горечь. Кроме того, нерафинированное масло содержит моноглицериды, из-за чего майонез легко расслаивается.

Не нужно бояться экспериментировать. Например, если добавить чеснок, майонез получится особенно ароматным. Можно также добавить лук, порошок перца чили, карри, хрен, цедру цитрусовых, фруктовое пюре, песто, сушеные помидоры, анчоусы или сыр дор блю.

При использовании уксуса стоит убедиться, что он хорошего качества. Лучше брать винный уксус - он придаст майонезу более тонкий вкус.

Масло следует добавлять очень медленно. При начале взбивания - по капле или очень тонкой струйкой. Позже, когда масса начинает густеть, можно вливать немного быстрее.