Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211112/mamont-1758684135.html
Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки
Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки - РИА Новости, 12.11.2021
Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки
Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) приступили к изучению останков самого позднего мамонта, жившего на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:12
2021-11-12T11:37
наука
таймыр
российская академия наук
остров врангеля (россия)
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342225_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_073cc6a46b7fa3134d4887bcc778e2ae.jpg
МАГАДАН, 12 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) приступили к изучению останков самого позднего мамонта, жившего на континентальной Чукотке, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ Сергей Вартанян.Кости млекопитающего, которым не более 12 тысяч лет, исследователи обнаружили этим летом на Чаунской низменности на Чукотке. До сих пор считалось, что последняя популяция обитала на территории острова Врангеля девять-четыре тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии — 12,3 тысячи лет назад; при этом уже девять тысяч лет назад их не было."Может быть, он поможет нам узнать, отчего же они вымерли на Чукотке на континенте примерно 12,3 тысячи радиоуглеродных лет назад. А может быть, это тот мамонт, предки которого проникли на остров Врангеля. Это мы можем узнать при помощи палеогенетики, которая будет проводиться. Сейчас мы лабораторным способом подтверждаем возраст находки, изучаем все останки подробно", — отметил Вартанян.Он пояснил, что первые выводы об этом животном ученые уже сделали. Оно погибло в совсем юном возрасте, ему не больше 20 лет, тогда как мамонты доживали до 80. Кроме того, его обнаружили в основании земного слоя возрастом меньше 12 тысяч лет. А это означает, что он — самый поздний на континентальной Чукотке.Собеседник агентства заметил, что ученые много лет ищут ответ на вопрос, куда делись мамонты с острова Врангеля 12 тысяч лет назад и откуда они вдруг появились там девять тысяч лет назад. "Дело в том, что девять тысяч лет назад эти животные обитали только на Новосибирских островах и на Таймыре. От острова Врангеля они очень далеко", — добавил он.Вартанян предположил, что эта находка приблизит науку к ответу на этот вопрос.
https://ria.ru/20210217/mamont-1597883090.html
таймыр
остров врангеля (россия)
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342225_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_ce42d7f41dbf68c5fc672644c95b1ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таймыр, российская академия наук, остров врангеля (россия), чукотка
08:12 12.11.2021 (обновлено: 11:37 12.11.2021)
 
Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки

Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с континентальной Чукотки

© Фото : СВКНИИ ДВО РАНСотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН с найденным черепом молодого мамонта
Сотрудник Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН с найденным черепом молодого мамонта - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : СВКНИИ ДВО РАН
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 12 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) приступили к изучению останков самого позднего мамонта, жившего на континентальной Чукотке, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ Сергей Вартанян.
Кости млекопитающего, которым не более 12 тысяч лет, исследователи обнаружили этим летом на Чаунской низменности на Чукотке. До сих пор считалось, что последняя популяция обитала на территории острова Врангеля девять-четыре тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии — 12,3 тысячи лет назад; при этом уже девять тысяч лет назад их не было.
"Может быть, он поможет нам узнать, отчего же они вымерли на Чукотке на континенте примерно 12,3 тысячи радиоуглеродных лет назад. А может быть, это тот мамонт, предки которого проникли на остров Врангеля. Это мы можем узнать при помощи палеогенетики, которая будет проводиться. Сейчас мы лабораторным способом подтверждаем возраст находки, изучаем все останки подробно", — отметил Вартанян.
Он пояснил, что первые выводы об этом животном ученые уже сделали. Оно погибло в совсем юном возрасте, ему не больше 20 лет, тогда как мамонты доживали до 80. Кроме того, его обнаружили в основании земного слоя возрастом меньше 12 тысяч лет. А это означает, что он — самый поздний на континентальной Чукотке.
Собеседник агентства заметил, что ученые много лет ищут ответ на вопрос, куда делись мамонты с острова Врангеля 12 тысяч лет назад и откуда они вдруг появились там девять тысяч лет назад.
"Дело в том, что девять тысяч лет назад эти животные обитали только на Новосибирских островах и на Таймыре. От острова Врангеля они очень далеко", — добавил он.
Вартанян предположил, что эта находка приблизит науку к ответу на этот вопрос.
Реконструкция степного мамонта, предшественника шерстистого мамонта, основанная на результатах генетического исследования
17 февраля, 19:00Наука
Получена древнейшая ДНК мамонта возрастом более миллиона лет
 
НаукаТаймырРоссийская академия наукОстров Врангеля (Россия)Чукотка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:52В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змею
11:52В Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
Лента новостейМолния
В центре Москвы в подъезде жилого дома нашли змеюВ Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка "Покой и Радость"В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата