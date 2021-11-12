https://ria.ru/20211112/mamont-1758684135.html

Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки

Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки - РИА Новости, 12.11.2021

Магаданские ученые показали останки самого молодого мамонта с Чукотки

Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) приступили к изучению останков самого позднего мамонта, жившего на... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:12

2021-11-12T08:12

2021-11-12T11:37

наука

таймыр

российская академия наук

остров врангеля (россия)

чукотка

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МАГАДАН, 12 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН (Магадан) приступили к изучению останков самого позднего мамонта, жившего на континентальной Чукотке, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник НИИ Сергей Вартанян.Кости млекопитающего, которым не более 12 тысяч лет, исследователи обнаружили этим летом на Чаунской низменности на Чукотке. До сих пор считалось, что последняя популяция обитала на территории острова Врангеля девять-четыре тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии — 12,3 тысячи лет назад; при этом уже девять тысяч лет назад их не было."Может быть, он поможет нам узнать, отчего же они вымерли на Чукотке на континенте примерно 12,3 тысячи радиоуглеродных лет назад. А может быть, это тот мамонт, предки которого проникли на остров Врангеля. Это мы можем узнать при помощи палеогенетики, которая будет проводиться. Сейчас мы лабораторным способом подтверждаем возраст находки, изучаем все останки подробно", — отметил Вартанян.Он пояснил, что первые выводы об этом животном ученые уже сделали. Оно погибло в совсем юном возрасте, ему не больше 20 лет, тогда как мамонты доживали до 80. Кроме того, его обнаружили в основании земного слоя возрастом меньше 12 тысяч лет. А это означает, что он — самый поздний на континентальной Чукотке.Собеседник агентства заметил, что ученые много лет ищут ответ на вопрос, куда делись мамонты с острова Врангеля 12 тысяч лет назад и откуда они вдруг появились там девять тысяч лет назад. "Дело в том, что девять тысяч лет назад эти животные обитали только на Новосибирских островах и на Таймыре. От острова Врангеля они очень далеко", — добавил он.Вартанян предположил, что эта находка приблизит науку к ответу на этот вопрос.

https://ria.ru/20210217/mamont-1597883090.html

таймыр

остров врангеля (россия)

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таймыр, российская академия наук, остров врангеля (россия), чукотка