https://ria.ru/20211112/lgoty-1758696054.html

Ивановские власти вводят налоговые льготы для торговых центров

Ивановские власти вводят налоговые льготы для торговых центров - РИА Новости, 12.11.2021

Ивановские власти вводят налоговые льготы для торговых центров

Торговым центрам Ивановской области предоставят льготы по уплате налога на имущество, что позволит владельцам гибко подойти к вопросу арендной платы в период... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T10:26

2021-11-12T10:26

2021-11-12T10:26

ивановская область

налоги

льготы

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ИВАНОВО, 12 ноя – РИА Новости. Торговым центрам Ивановской области предоставят льготы по уплате налога на имущество, что позволит владельцам гибко подойти к вопросу арендной платы в период действующих ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Меры господдержки для представителей сферы торговли вводят из-за установленных в регионе ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Решение принято по итогам встречи губернатора Станислава Воскресенского с арендаторами торговых центров", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что с 29 октября посещение торговых центров, ярмарок и рынков Ивановской области возможно по QR-коду о вакцинации, перенесенном коронавирусе или о наличии антител. Допускаются и бумажные версии таких документов, а также справки об отрицательном ПЦР-тесте (выполненном не ранее чем за три дня до посещения), либо о результате экспресс-теста, сделанного в день посещения.Глава региона поручил областному департаменту экономического развития и торговли возобновить льготы для торговых центров по налогу на имущество в обмен на неповышение или снижение арендной платы: снижение налога на имущество для ТЦ по цепочке позволит им гибко подойти к вопросу арендной платы для своих арендаторов. Эта мера поддержки действовала в регионе и в 2020 году. "Мы сейчас немедленно готовы принять решение по налогу на имущество, чтобы снизить нагрузку по арендной плате. Прошу такие льготы ввести, как минимум, на ноябрь и декабрь 2021 года", - процитировали в пресс-службе губернатора.Главное условие для снятия ограничений – улучшение ситуации с заболеваемостью.

https://ria.ru/20211108/investitsii-1758056087.html

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налоги, льготы