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Западу придется попросить у России спасения
Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России - РИА Новости, 12.11.2021
Западу придется попросить у России спасения
Вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и "спокойно попросить" о... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:20
2021-11-12T05:44
в мире
сша
азия
европа
владимир путин
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и "спокойно попросить" о "спасении", такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.Как пишет Рапоза, ряд руководителей стран призывают Москву и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы "они спасли их от самих себя"."Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть"", - отметил колумнист, добавив, что в Европе, по сообщениям СМИ, все больше беспокоятся, что "на другом конце никто не возьмет телефонную трубку".По мнению автора, Европа нуждается в России намного больше, чем Соединенные Штаты. Так, европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина – приоритет зеленой энергетике."Теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут", - констатировал Рапоза. Так, США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении Москвы из-за событий на Украине, а американские компании в вопросе помощи России при разработке нефтяных и газовых месторождений находятся под угрозой штрафов. "Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как "Северный поток — 2" построен", - отметил колумнист.Как пишет автор, России "в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ". "Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним"", - указал Рапоза.По его словам, администрации американского президента и конгрессу, превратившимся "в центр антироссийской оппозиции", следует "пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией". "Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", - заключил колумнист.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают. Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211110/energonositel-1758339294.html
https://ria.ru/20211111/gaz-1758525702.html
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в мире, сша, азия, европа, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, россия
03:20 12.11.2021 (обновлено: 05:44 12.11.2021)
 
Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России

Колумнист Forbes Рапоза предложил Западу просить "спасения" у России из-за энергокризиса

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и "спокойно попросить" о "спасении", такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.
Как пишет Рапоза, ряд руководителей стран призывают Москву и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы "они спасли их от самих себя".
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"Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть"", - отметил колумнист, добавив, что в Европе, по сообщениям СМИ, все больше беспокоятся, что "на другом конце никто не возьмет телефонную трубку".
По мнению автора, Европа нуждается в России намного больше, чем Соединенные Штаты. Так, европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина – приоритет зеленой энергетике.
"Теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут", - констатировал Рапоза. Так, США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении Москвы из-за событий на Украине, а американские компании в вопросе помощи России при разработке нефтяных и газовых месторождений находятся под угрозой штрафов. "Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как "Северный поток — 2" построен", - отметил колумнист.
Как пишет автор, России "в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ". "Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним"", - указал Рапоза.
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Вчера, 11:26
La Stampa: заявления "Газпрома" утихомирили великий страх Старого Света
По его словам, администрации американского президента и конгрессу, превратившимся "в центр антироссийской оппозиции", следует "пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией". "Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", - заключил колумнист.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают. Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
 
В миреСШААзияЕвропаВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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