https://ria.ru/20211112/krizis-1758676622.html

Западу придется попросить у России спасения

Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России - РИА Новости, 12.11.2021

Западу придется попросить у России спасения

Вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и "спокойно попросить" о... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T03:20

2021-11-12T03:20

2021-11-12T05:44

в мире

сша

азия

европа

владимир путин

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Вместо нападок на Россию из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и "спокойно попросить" о "спасении", такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.Как пишет Рапоза, ряд руководителей стран призывают Москву и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы "они спасли их от самих себя"."Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть"", - отметил колумнист, добавив, что в Европе, по сообщениям СМИ, все больше беспокоятся, что "на другом конце никто не возьмет телефонную трубку".По мнению автора, Европа нуждается в России намного больше, чем Соединенные Штаты. Так, европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина – приоритет зеленой энергетике."Теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут", - констатировал Рапоза. Так, США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении Москвы из-за событий на Украине, а американские компании в вопросе помощи России при разработке нефтяных и газовых месторождений находятся под угрозой штрафов. "Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как "Северный поток — 2" построен", - отметил колумнист.Как пишет автор, России "в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ". "Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним"", - указал Рапоза.По его словам, администрации американского президента и конгрессу, превратившимся "в центр антироссийской оппозиции", следует "пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией". "Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", - заключил колумнист.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают. Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211110/energonositel-1758339294.html

https://ria.ru/20211111/gaz-1758525702.html

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

сша

азия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, азия, европа, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, россия