03:20 12.11.2021 (обновлено: 05:44 12.11.2021)
Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
Колумнист Forbes Рапоза предложил Западу просить "спасения" у России из-за энергокризиса
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
"Запад со своими климатическими озабоченностями оказался в весьма сложном положении. Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть"", - отметил колумнист, добавив, что в Европе, по сообщениям СМИ, все больше беспокоятся, что "на другом конце никто не возьмет телефонную трубку".
По мнению автора, Европа нуждается в России намного больше, чем Соединенные Штаты. Так, европейская политика формируется на отказе от ископаемого топлива, что отчасти объясняется истощением запасов. Другая причина – приоритет зеленой энергетике.
"Теперь Еврокомиссия предлагает странам-членам выплачивать людям и компаниям компенсацию за рост топливных цен. Действующие против России санкции не очень-то помогут", - констатировал Рапоза. Так, США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении Москвы из-за событий на Украине, а американские компании в вопросе помощи России при разработке нефтяных и газовых месторождений находятся под угрозой штрафов. "Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как "Северный поток — 2" построен", - отметил колумнист.
Как пишет автор, России "в любом случае нравятся высокие цены на нефть и газ". "Когда западные лидеры на климатическом саммите сетуют на изменения климата, удивляются огромным счетам за электричество и спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет, история с российскими санкциями с каждым днем все больше напоминает известную пословицу: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним"", - указал Рапоза.
По его словам, администрации американского президента и конгрессу, превратившимся "в центр антироссийской оппозиции", следует "пересмотреть санкции и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией". "Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас", - заключил колумнист.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают. Цены на нефть сейчас находятся на многолетних максимумах. Марка Brent с октября устойчиво держится в коридоре 82-84 доллара за баррель и достигала в конце месяца 86 долларов — это максимум с 2018 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>