https://ria.ru/20211112/kreml-1758733941.html
В Кремле не стали комментировать ситуацию по иску о ликвидации "Мемориала"*
В Кремле не стали комментировать ситуацию по иску о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 12.11.2021
В Кремле не стали комментировать ситуацию по иску о ликвидации "Мемориала"*
В Кремле не комментируют ситуацию по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, но в дайджест СМИ для президента России эта тема... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:09
2021-11-12T13:09
2021-11-12T13:09
происшествия
общество
дмитрий песков
мемориал
елена жемкова
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле не комментируют ситуацию по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, но в дайджест СМИ для президента России эта тема попадет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не знаю, что является основанием для требования закрытия организации, поэтому я не могу это никак прокомментировать... Сначала нужно выяснить, что является обоснованием подобных требований, а потом уже можно будет давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с иском Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала"*."Я не думаю, что он (факт о требовании Генпрокуратуры) дошел до президента. Но, безусловно, поскольку это такая достаточно резонансная тема, то, конечно же, она попадет во все дайджесты и доклады", - добавил Песков, отвечая на вопрос журналистов, доложили ли уже президенту факт, что ГП требует закрытия "Мемориала"*.Генпрокуратура в четверг проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов.Исполнительный директор "Мемориала"* Елена Жемкова позже рассказала РИА Новости, что организация намерена отстаивать свою позицию в суде и надеется на разумное и законное решение. Она пояснила, что "Мемориал"* подчиняется закону о маркировке, маркирует все материалы, выполняет все законные требования.*Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html
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происшествия, общество, дмитрий песков, мемориал, елена жемкова, россия
В Кремле не стали комментировать ситуацию по иску о ликвидации "Мемориала"*
Песков: в Кремле не комментируют ситуацию по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала"*
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
В Кремле не комментируют ситуацию по иску Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, но в дайджест СМИ для президента России эта тема попадет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Я не знаю, что является основанием для требования закрытия организации, поэтому я не могу это никак прокомментировать... Сначала нужно выяснить, что является обоснованием подобных требований, а потом уже можно будет давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с иском Генпрокуратуры о ликвидации "Мемориала"*.
"Я не думаю, что он (факт о требовании Генпрокуратуры) дошел до президента. Но, безусловно, поскольку это такая достаточно резонансная тема, то, конечно же, она попадет во все дайджесты и доклады", - добавил Песков, отвечая на вопрос журналистов, доложили ли уже президенту факт, что ГП требует закрытия "Мемориала"*.
Генпрокуратура в четверг проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов.
Исполнительный директор "Мемориала"* Елена Жемкова
позже рассказала РИА Новости, что организация намерена отстаивать свою позицию в суде и надеется на разумное и законное решение. Она пояснила, что "Мемориал
"* подчиняется закону о маркировке, маркирует все материалы, выполняет все законные требования.
*Организация признана в России иностранным агентом