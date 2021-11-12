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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/koronavirus-1758708993.html
В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.11.2021
В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о 40 123 новых случаях заражения коронавирусом. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:32
2021-11-12T11:50
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о 40 123 новых случаях заражения коронавирусом."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; – 40 123 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3466 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в релизе для прессы.Больше всего их в Москве — 5183 (днем ранее — 6240), Санкт-Петербурге — 3421 (3230) и Подмосковье — 2726 (2617). В нижней части списка Ненецкий и Чукотский автономные округа — по 18, а также Магаданская область — 37.Умерли 1235 пациентов (1237), из больниц выписали более 33 тысяч.Накануне штаб регистрировал 40 759 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Темп прироста составил 0,45 процента. Максимальный показатель датируется 6 ноября — 41,3 тысячи.За все время чисто перенесших инфекцию в стране достигло 8 992 595 человек. Зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели более 7,7 миллиона больных.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,2 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — 4 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 12.11.2021 (обновлено: 11:50 12.11.2021)
 
В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о 40 123 новых случаях заражения коронавирусом.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> – 40 123 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3466 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в релизе для прессы.
Больше всего их в Москве — 5183 (днем ранее — 6240), Санкт-Петербурге — 3421 (3230) и Подмосковье — 2726 (2617). В нижней части списка Ненецкий и Чукотский автономные округа — по 18, а также Магаданская область — 37.
Умерли 1235 пациентов (1237), из больниц выписали более 33 тысяч.
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Накануне штаб регистрировал 40 759 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Темп прироста составил 0,45 процента. Максимальный показатель датируется 6 ноября — 41,3 тысячи.
За все время чисто перенесших инфекцию в стране достигло 8 992 595 человек. Зафиксировано 252 926 летальных исходов, выздоровели более 7,7 миллиона больных.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,2 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — 4 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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