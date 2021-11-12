https://ria.ru/20211112/konkurs-1758785341.html
На Ямале объявили конкурс на создание туркомплекса на Полярном Урале
На Ямале объявили конкурс на создание туркомплекса на Полярном Урале - РИА Новости, 12.11.2021
На Ямале объявили конкурс на создание туркомплекса на Полярном Урале
Конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), общий размер частных и бюджетных инвестиций... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:31
2021-11-12T16:31
2021-11-12T16:31
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
москва
арктика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
новости - туризм
туристы
алексей чекунков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), общий размер частных и бюджетных инвестиций предварительно оценивается в 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора."Правительство Ямала объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из. Проект является основной частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Впервые в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере реализуется на условиях концессии", - говорится в сообщении.Общий размер привлеченных частных инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 миллиардов рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию, уточняют власти.Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон, с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют."Полярный Урал привлекает как жителей нашего региона, так и туристов со всей страны. Всего три часа на самолете от Москвы или Санкт-Петербурга и наши гости попадают в совершенно новую атмосферу – с северным сиянием, культурой коренных народов, необычной природой", – отметил Дмитрий Артюхов.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом для развития туристической отрасли."На Ямале не только исключительная природа, но и сохраняются уникальные традиции коренных народов Севера, есть этнокомпонент туризма. Это то место, которое вызывает желание непременно еще сюда приехать. Строительство инфраструктуры в Арктике требует объединения усилий государства и бизнеса, а также привлечения эффективных механизмов банковского финансирования. Министерство оказывает региону всестороннюю поддержку, в том числе в части обеспечения синергии всех участников концессии", - приводятся в сообщении слова министра.
https://ria.ru/20211112/granty-1758781648.html
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экономика, москва, арктика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), новости - туризм, туристы, алексей чекунков, туризм, дмитрий артюхов, россия
На Ямале объявили конкурс на создание туркомплекса на Полярном Урале
На Ямале объявили конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале объявлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), общий размер частных и бюджетных инвестиций предварительно оценивается в 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
"Правительство Ямала
объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горе Рай-Из. Проект является основной частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России
до 2035 года. Впервые в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере реализуется на условиях концессии", - говорится в сообщении.
Общий размер привлеченных частных инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 миллиардов рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию, уточняют власти.
Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон, с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют.
"Полярный Урал привлекает как жителей нашего региона, так и туристов со всей страны. Всего три часа на самолете от Москвы
или Санкт-Петербурга
и наши гости попадают в совершенно новую атмосферу – с северным сиянием, культурой коренных народов, необычной природой", – отметил Дмитрий Артюхов
.
Министр по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
отметил, что Арктика
обладает колоссальным потенциалом для развития туристической отрасли.
"На Ямале не только исключительная природа, но и сохраняются уникальные традиции коренных народов Севера, есть этнокомпонент туризма. Это то место, которое вызывает желание непременно еще сюда приехать. Строительство инфраструктуры в Арктике требует объединения усилий государства и бизнеса, а также привлечения эффективных механизмов банковского финансирования. Министерство оказывает региону всестороннюю поддержку, в том числе в части обеспечения синергии всех участников концессии", - приводятся в сообщении слова министра.