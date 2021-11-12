https://ria.ru/20211112/kod-1758762640.html

В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах - РИА Новости, 12.11.2021

В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

Инициатива правительственного оперштаба по разработке законопроекта, касающегося использования QR-кодов в магазинах и на транспорте, вызывает большие вопросы,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:10

2021-11-12T15:10

2021-11-12T15:10

распространение коронавируса

политика

юрий афонин

николай коломейцев

кпрф

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива правительственного оперштаба по разработке законопроекта, касающегося использования QR-кодов в магазинах и на транспорте, вызывает большие вопросы, заявили РИА Новости члены ЦК КПРФ, добавив, что официальную позицию фракция озвучит на следующей неделе.Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."С точки зрения официальной позиции фракции - мы сформулируем ее на следующей неделе, потому что информация о разработке законопроекта появилась вчера, а с точки зрения соответствия этого законопроекта конституции РФ и федеральному законодательству - у нас есть большие вопросы, потому что это ограничение прав и свобод граждан", - сказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.По его мнению, для начала нужно понять, как разработанный законопроект будет функционировать в правоприменительной практике. Также не совсем понятно, как невакцинированному россиянину добираться, например, на работу или к заболевшему родственнику, отметил Афонин."Это не должно быть разделением граждан нашей страны на разные категории. По конституции все граждане РФ равны, а здесь серьезные ограничения прав и свобод граждан", - добавил депутат."Более продуктивный путь – разъяснительная работа и повышение доверия населения к власти в целом. Мы предлагаем идти по этому пути", - заключил он.Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев в свою очередь раскритиковал решение о самоизоляции граждан и открытие для посещения россиянами зарубежных стран."Зачем нам Египет, Турция, где болезнь прогрессирует?" - сказал он."Дело не в QR-кодах, а в оптимизированной системе здравоохранения, отсутствии необходимого количества лекарств, а самое главное – в отсутствии необходимого количества врачей и системной медицины", - заключил он.

https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728746.html

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, юрий афонин, николай коломейцев, кпрф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии