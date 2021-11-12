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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/kod-1758762640.html
В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах - РИА Новости, 12.11.2021
В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Инициатива правительственного оперштаба по разработке законопроекта, касающегося использования QR-кодов в магазинах и на транспорте, вызывает большие вопросы,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:10
2021-11-12T15:10
распространение коронавируса
политика
юрий афонин
николай коломейцев
кпрф
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива правительственного оперштаба по разработке законопроекта, касающегося использования QR-кодов в магазинах и на транспорте, вызывает большие вопросы, заявили РИА Новости члены ЦК КПРФ, добавив, что официальную позицию фракция озвучит на следующей неделе.Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."С точки зрения официальной позиции фракции - мы сформулируем ее на следующей неделе, потому что информация о разработке законопроекта появилась вчера, а с точки зрения соответствия этого законопроекта конституции РФ и федеральному законодательству - у нас есть большие вопросы, потому что это ограничение прав и свобод граждан", - сказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.По его мнению, для начала нужно понять, как разработанный законопроект будет функционировать в правоприменительной практике. Также не совсем понятно, как невакцинированному россиянину добираться, например, на работу или к заболевшему родственнику, отметил Афонин."Это не должно быть разделением граждан нашей страны на разные категории. По конституции все граждане РФ равны, а здесь серьезные ограничения прав и свобод граждан", - добавил депутат."Более продуктивный путь – разъяснительная работа и повышение доверия населения к власти в целом. Мы предлагаем идти по этому пути", - заключил он.Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев в свою очередь раскритиковал решение о самоизоляции граждан и открытие для посещения россиянами зарубежных стран."Зачем нам Египет, Турция, где болезнь прогрессирует?" - сказал он."Дело не в QR-кодах, а в оптимизированной системе здравоохранения, отсутствии необходимого количества лекарств, а самое главное – в отсутствии необходимого количества врачей и системной медицины", - заключил он.
https://ria.ru/20211112/qr-kod-1758728746.html
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политика, юрий афонин, николай коломейцев, кпрф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:10 12.11.2021
 
В КПРФ оценили идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах

В КПРФ высказали сомнения по поводу идеи ввести QR-коды в транспорте и магазинах

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива правительственного оперштаба по разработке законопроекта, касающегося использования QR-кодов в магазинах и на транспорте, вызывает большие вопросы, заявили РИА Новости члены ЦК КПРФ, добавив, что официальную позицию фракция озвучит на следующей неделе.
Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
"С точки зрения официальной позиции фракции - мы сформулируем ее на следующей неделе, потому что информация о разработке законопроекта появилась вчера, а с точки зрения соответствия этого законопроекта конституции РФ и федеральному законодательству - у нас есть большие вопросы, потому что это ограничение прав и свобод граждан", - сказал первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
По его мнению, для начала нужно понять, как разработанный законопроект будет функционировать в правоприменительной практике. Также не совсем понятно, как невакцинированному россиянину добираться, например, на работу или к заболевшему родственнику, отметил Афонин.
Проверка QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 12:50Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах в кафе и транспорте
"Это не должно быть разделением граждан нашей страны на разные категории. По конституции все граждане РФ равны, а здесь серьезные ограничения прав и свобод граждан", - добавил депутат.
"Более продуктивный путь – разъяснительная работа и повышение доверия населения к власти в целом. Мы предлагаем идти по этому пути", - заключил он.
Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев в свою очередь раскритиковал решение о самоизоляции граждан и открытие для посещения россиянами зарубежных стран.
"Зачем нам Египет, Турция, где болезнь прогрессирует?" - сказал он.
"Дело не в QR-кодах, а в оптимизированной системе здравоохранения, отсутствии необходимого количества лекарств, а самое главное – в отсутствии необходимого количества врачей и системной медицины", - заключил он.
Проверка QR-кодов в общественных местах в регионах России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 18:22Распространение коронавируса
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