https://ria.ru/20211112/khovanskiy-1758777571.html

Блогера Хованского проверят на вменяемость

Блогера Хованского проверят на вменяемость - РИА Новости, 12.11.2021

Блогера Хованского проверят на вменяемость

Сидящему в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому следствием назначена психиатрическая экспертиза, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:06

2021-11-12T16:06

2021-11-12T16:06

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россия

юрий хованский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Сидящему в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому следствием назначена психиатрическая экспертиза, сообщил РИА Новости адвокат Александр Передрук."Следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости", - сказал Передрук. Адвокат Хованского добавил, что это стандартная практика, хотя сам он "не видел такой необходимости".Из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов, Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Уголовное дело заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека).

https://ria.ru/20211103/bloger-1757613741.html

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, юрий хованский