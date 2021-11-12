https://ria.ru/20211112/khakasiya-1758686014.html

В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19

В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19

Военные врачи Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более 80 пациентам с тяжелыми формами COVID-19 в реанимационных отделениях госпиталей... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T08:40

2021-11-12T08:40

2021-11-12T08:40

распространение коронавируса

общество

сергей шойгу

здоровье - общество

центральный военный округ

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757570654_0:18:3081:1751_1920x0_80_0_0_a0f695147f585bfc32679b9b7866333d.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более 80 пациентам с тяжелыми формами COVID-19 в реанимационных отделениях госпиталей Хакасии, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО."Военнослужащие совместно с гражданскими коллегами проводят реанимационные мероприятия, лечебные процедуры, направленные на лечение больных с коронавирусной инфекцией осложнённой пневмонией, сахарным диабетом, гипертонией и тромботическими осложнениями", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что для лечения больных у медперсонала есть все необходимые медикаменты и оборудование. Кроме этого военные медсестры проводят круглосуточный контроль за состоянием пациентов, ассистируют при проведении реанимации пациентов и выполняют врачебные назначения.В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией 29 октября в регион прибыли врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757672697.html

https://ria.ru/20210705/koronavirus-1739946540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, здоровье - общество, центральный военный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии