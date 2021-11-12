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https://ria.ru/20211112/khakasiya-1758686014.html
В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19
В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19
Военные врачи Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более 80 пациентам с тяжелыми формами COVID-19 в реанимационных отделениях госпиталей... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T08:40
2021-11-12T08:40
распространение коронавируса
общество
сергей шойгу
здоровье - общество
центральный военный округ
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более 80 пациентам с тяжелыми формами COVID-19 в реанимационных отделениях госпиталей Хакасии, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО."Военнослужащие совместно с гражданскими коллегами проводят реанимационные мероприятия, лечебные процедуры, направленные на лечение больных с коронавирусной инфекцией осложнённой пневмонией, сахарным диабетом, гипертонией и тромботическими осложнениями", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что для лечения больных у медперсонала есть все необходимые медикаменты и оборудование. Кроме этого военные медсестры проводят круглосуточный контроль за состоянием пациентов, ассистируют при проведении реанимации пациентов и выполняют врачебные назначения.В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией 29 октября в регион прибыли врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757672697.html
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общество, сергей шойгу, здоровье - общество, центральный военный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:40 12.11.2021
 
В Хакасии военврачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19

В Хакасии военные врачи помогли более 80 пациентам с тяжелой формой COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты
Медицинский работник и пациенты - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Военные врачи Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более 80 пациентам с тяжелыми формами COVID-19 в реанимационных отделениях госпиталей Хакасии, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие совместно с гражданскими коллегами проводят реанимационные мероприятия, лечебные процедуры, направленные на лечение больных с коронавирусной инфекцией осложнённой пневмонией, сахарным диабетом, гипертонией и тромботическими осложнениями", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что для лечения больных у медперсонала есть все необходимые медикаменты и оборудование. Кроме этого военные медсестры проводят круглосуточный контроль за состоянием пациентов, ассистируют при проведении реанимации пациентов и выполняют врачебные назначения.
В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.
Ранее сообщалось, что по поручению президента РФ глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центральным военным округом оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией 29 октября в регион прибыли врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.
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