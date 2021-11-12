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Амурская область
https://ria.ru/20211112/kartofel-1758698670.html
Глава Приамурья поручил проработать планы по увеличению полей под картофель
Глава Приамурья поручил проработать планы по увеличению полей под картофель - РИА Новости, 12.11.2021
Глава Приамурья поручил проработать планы по увеличению полей под картофель
Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился к 1 декабря проработать планы по увеличению посевных площадей под картофель и другие овощи, сокращение... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:37
2021-11-12T10:37
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился к 1 декабря проработать планы по увеличению посевных площадей под картофель и другие овощи, сокращение площадей под эти культуры в регионе отмечается в последние четыре года, сообщает правительство Приамурья."Как доложил зампред правительства области Олег Турков, на протяжении четырех последних лет отмечается снижение посевных площадей картофеля и овощей", - сообщают власти.Как доложил Турков губернатору Приамурья, в 2018 году под картофель в фермерских хозяйствах области было отдано 2,4 тысячи гектаров, тогда с полей собрали 29,6 тысячи тонн урожая, в 2021 году картофелем было занято 1,8 тысячи гектаров, собрано 18,6 тысячи тонн урожая."Динамика сокращения посевных площадей отмечается и в выращивании овощей. Среди основных причин, повлиявших на снижение темпов производства, – неблагоприятные погодные условия. Только в 2021 году из-за паводка было списано 600 гектаров посевов овощей и картофеля. Ещё одна причина – отсутствие современных овоще- и картофелехранилищ", -цитирует правительство Туркова.Как добавил Турков, исправить ситуацию могут гранты на увеличение посевных площадей и на строительство хранилищ для картофеля и других овощей.По его словам, на увеличение посевных площадей картофеля планируется направить 40 миллионов рублей субсидий, это позволит увеличить посевные площади картофеля на 600 гектаров, предложено направлять по 70 тысяч рублей на 1 гектар.Как отмечается в сообщении, Орлов поддержал эти меры поддержки, "поручил проработать планы по увеличению посевных площадей и представить к 1 декабря."Приамурье должно выйти на самообеспеченность картофелем и овощами. Нет уверенности в том, что действующие и планируемые меры поддержки дадут нужный эффект. Необходимо отработать точечно с крупными аграрными предприятиями варианты вовлечения в эту отрасль. Возможно, стоит проработать такой вариант – увязать меры господдержки на выращивание сои и овощеводства, чтобы вовлечь в эту отрасль крупные аграрные компании", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20211111/priamure-1758499533.html
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
10:37 12.11.2021
 
Глава Приамурья поручил проработать планы по увеличению полей под картофель

Глава Приамурья Орлов поручил проработать планы по увеличению полей под картофель

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился к 1 декабря проработать планы по увеличению посевных площадей под картофель и другие овощи, сокращение площадей под эти культуры в регионе отмечается в последние четыре года, сообщает правительство Приамурья.
"Как доложил зампред правительства области Олег Турков, на протяжении четырех последних лет отмечается снижение посевных площадей картофеля и овощей", - сообщают власти.
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Как доложил Турков губернатору Приамурья, в 2018 году под картофель в фермерских хозяйствах области было отдано 2,4 тысячи гектаров, тогда с полей собрали 29,6 тысячи тонн урожая, в 2021 году картофелем было занято 1,8 тысячи гектаров, собрано 18,6 тысячи тонн урожая.
"Динамика сокращения посевных площадей отмечается и в выращивании овощей. Среди основных причин, повлиявших на снижение темпов производства, – неблагоприятные погодные условия. Только в 2021 году из-за паводка было списано 600 гектаров посевов овощей и картофеля. Ещё одна причина – отсутствие современных овоще- и картофелехранилищ", -цитирует правительство Туркова.
Как добавил Турков, исправить ситуацию могут гранты на увеличение посевных площадей и на строительство хранилищ для картофеля и других овощей.
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По его словам, на увеличение посевных площадей картофеля планируется направить 40 миллионов рублей субсидий, это позволит увеличить посевные площади картофеля на 600 гектаров, предложено направлять по 70 тысяч рублей на 1 гектар.
Как отмечается в сообщении, Орлов поддержал эти меры поддержки, "поручил проработать планы по увеличению посевных площадей и представить к 1 декабря.
"Приамурье должно выйти на самообеспеченность картофелем и овощами. Нет уверенности в том, что действующие и планируемые меры поддержки дадут нужный эффект. Необходимо отработать точечно с крупными аграрными предприятиями варианты вовлечения в эту отрасль. Возможно, стоит проработать такой вариант – увязать меры господдержки на выращивание сои и овощеводства, чтобы вовлечь в эту отрасль крупные аграрные компании", - сказал Орлов.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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