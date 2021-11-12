https://ria.ru/20211112/ispaniya-1758792919.html

В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке

В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке - РИА Новости, 12.11.2021

В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке

На испанском острове Гран-Канария туристов и особенно парочки, которые уединяются на природе, обвиняют в разрушении уникального ландшафта, сообщает CNN. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:24

2021-11-12T18:24

2021-11-12T18:24

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На испанском острове Гран-Канария туристов и особенно парочки, которые уединяются на природе, обвиняют в разрушении уникального ландшафта, сообщает CNN.Гости (Канары до пандемии принимали по 14 миллионов отдыхающих в год) топчут растительность, уничтожают зелень, строят в дюнах укрытия, оставляют сигареты, презервативы, туалетную бумагу, банки, салфетки. Это причиняет урон природе и ставит под угрозу существование восьми видов растений, три из которых — эндемики, а также гигантских местных ящериц.Нацпарк Маспаломас знаменит песчаными дюнами, расположенными у самого берега. Это одна из главных достопримечательностей на острове и место отдыха птиц, мигрирующих между Африкой и Европой.Испанские ученые в 2018 году исследовали почти три сотни пляжей, расположенных рядом с дюнами, и пришли к выводу, что путешественники, посещающие эти места, особенно парочки, которые устраивают свидания, негативно воздействуют на экосистему дюн. Виноваты и круизные туристы, проводящие на острове много времени. В итоге природе, по мнению экспертов, наносится не меньший вред, чем езда по дюнам на автомобиле.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

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