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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211112/ispaniya-1758792919.html
В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке
В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке - РИА Новости, 12.11.2021
В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке
На испанском острове Гран-Канария туристов и особенно парочки, которые уединяются на природе, обвиняют в разрушении уникального ландшафта, сообщает CNN. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:24
2021-11-12T18:24
туризм
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канарские острова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На испанском острове Гран-Канария туристов и особенно парочки, которые уединяются на природе, обвиняют в разрушении уникального ландшафта, сообщает CNN.Гости (Канары до пандемии принимали по 14 миллионов отдыхающих в год) топчут растительность, уничтожают зелень, строят в дюнах укрытия, оставляют сигареты, презервативы, туалетную бумагу, банки, салфетки. Это причиняет урон природе и ставит под угрозу существование восьми видов растений, три из которых — эндемики, а также гигантских местных ящериц.Нацпарк Маспаломас знаменит песчаными дюнами, расположенными у самого берега. Это одна из главных достопримечательностей на острове и место отдыха птиц, мигрирующих между Африкой и Европой.Испанские ученые в 2018 году исследовали почти три сотни пляжей, расположенных рядом с дюнами, и пришли к выводу, что путешественники, посещающие эти места, особенно парочки, которые устраивают свидания, негативно воздействуют на экосистему дюн. Виноваты и круизные туристы, проводящие на острове много времени. В итоге природе, по мнению экспертов, наносится не меньший вред, чем езда по дюнам на автомобиле.
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испания, канарские острова, новости - туризм, туристы, туризм, секс, пляжи
18:24 12.11.2021
 
В Испании любвеобильных туристов обвиняют в разрушении дюн в нацпарке

Исследователи обвиняют туристов в разрушении песчаных дюн на Канарах

CC BY 2.0 / Mark / Dunas de Maspalomas - Gran CanariaПесчаные дюны на Гран-Канарии в заповеднике Маспаломас
Песчаные дюны на Гран-Канарии в заповеднике Маспаломас - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
CC BY 2.0 / Mark / Dunas de Maspalomas - Gran Canaria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На испанском острове Гран-Канария туристов и особенно парочки, которые уединяются на природе, обвиняют в разрушении уникального ландшафта, сообщает CNN.
Гости (Канары до пандемии принимали по 14 миллионов отдыхающих в год) топчут растительность, уничтожают зелень, строят в дюнах укрытия, оставляют сигареты, презервативы, туалетную бумагу, банки, салфетки. Это причиняет урон природе и ставит под угрозу существование восьми видов растений, три из которых — эндемики, а также гигантских местных ящериц.
Нацпарк Маспаломас знаменит песчаными дюнами, расположенными у самого берега. Это одна из главных достопримечательностей на острове и место отдыха птиц, мигрирующих между Африкой и Европой.
Испанские ученые в 2018 году исследовали почти три сотни пляжей, расположенных рядом с дюнами, и пришли к выводу, что путешественники, посещающие эти места, особенно парочки, которые устраивают свидания, негативно воздействуют на экосистему дюн.
Виноваты и круизные туристы, проводящие на острове много времени. В итоге природе, по мнению экспертов, наносится не меньший вред, чем езда по дюнам на автомобиле.
Журналист и телеведущий Андрей Понкратов с астраханским арбузом - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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ТуризмИспанияКанарские островаНовости - ТуризмтуристыТуризмСексПляжи
 
 
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