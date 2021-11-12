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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211112/ispaniya-1758433334.html
В Испании полиция будет патрулировать места для экстремальных селфи
В Испании полиция будет патрулировать места для экстремальных селфи - РИА Новости, 12.11.2021
В Испании полиция будет патрулировать места для экстремальных селфи
Специальные патрули для защиты туристов от попытки сделать селфи в опасных местах организовали на курорте Бенидорм, сообщает "Турпром". РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T03:00
2021-11-12T03:00
туризм
испания
новости - туризм
селфи
туризм
россия
происшествия
ниагарский водопад
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Специальные патрули для защиты туристов от попытки сделать селфи в опасных местах организовали на курорте Бенидорм, сообщает "Турпром".Причина — трагедия, случившаяся в сентябре. Тогда украинский турист упал с высоты 30 метров со смотровой площадки в центре города. После этого инцидента мэрия заявила, что усилила патрулирование популярных районов.Блогеры все чаще ищут экстремальные места для селфи, объясняют исследователи. Такие посты в соцсетях привлекают наибольшее внимание. Приз за рискованный кадр — рост лайков и, соответственно, доходов, если речь идет о популярных аккаунтах.В исследовании испанского фонда iO Foundation утверждается, что в период с 2008 по 2021 год 141 турист погиб, пытаясь сфотографироваться в рискованных местах. Одна из самых смертоносных локаций для фотосъемки — Ниагарский водопад в Канаде. Страны, где больше всего жертв селфи, — Индия, США и Россия, утверждают эксперты. Испания — на шестом месте, там зафиксировано 15 таких случаев.
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испания
россия
ниагарский водопад
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испания, новости - туризм, селфи, туризм, россия, происшествия, ниагарский водопад
03:00 12.11.2021
 
В Испании полиция будет патрулировать места для экстремальных селфи

В Испании полиция защитит туристов от попыток делать селфи в опасных местах

© AFP 2021 / Karen BleierМужчина делает "селфи" с помощью фотоаппарата на куполе Капитолия в США. 2013 год
Мужчина делает селфи с помощью фотоаппарата на куполе Капитолия в США. 2013 год - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / Karen Bleier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Специальные патрули для защиты туристов от попытки сделать селфи в опасных местах организовали на курорте Бенидорм, сообщает "Турпром".
Причина — трагедия, случившаяся в сентябре. Тогда украинский турист упал с высоты 30 метров со смотровой площадки в центре города. После этого инцидента мэрия заявила, что усилила патрулирование популярных районов.
Блогеры все чаще ищут экстремальные места для селфи, объясняют исследователи. Такие посты в соцсетях привлекают наибольшее внимание. Приз за рискованный кадр — рост лайков и, соответственно, доходов, если речь идет о популярных аккаунтах.
В исследовании испанского фонда iO Foundation утверждается, что в период с 2008 по 2021 год 141 турист погиб, пытаясь сфотографироваться в рискованных местах.
Одна из самых смертоносных локаций для фотосъемки — Ниагарский водопад в Канаде. Страны, где больше всего жертв селфи, — Индия, США и Россия, утверждают эксперты. Испания — на шестом месте, там зафиксировано 15 таких случаев.
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ТуризмИспанияНовости - ТуризмселфиТуризмРоссияПроисшествияНиагарский водопад
 
 
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