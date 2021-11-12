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Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже заявили, что... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:33
2021-11-12T17:56
франция
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белоруссия
польша
мид франции‎
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже заявили, что ситуация на белорусско-польской границе должна быть разрешена путем диалога.Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" прошло в Париже в пятницу. Во встрече участвовали главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли."При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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франция, россия, в мире, париж, белоруссия, польша, мид франции‎, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, минобороны франции, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, сергей шойгу, жан-ив ле дриан, флоранс парли
17:33 12.11.2021 (обновлено: 17:56 12.11.2021)
 
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Лавров и Шойгу обсудили с главами МИД и Минобороны Франции миграционный кризис

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже заявили, что ситуация на белорусско-польской границе должна быть разрешена путем диалога.
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" прошло в Париже в пятницу. Во встрече участвовали главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли.
"При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Польские полицейские на границе Польши и Белоруссии в районе пропускного пункта Кузница - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
13:14
В Минобороны Польши прокомментировали пересечение мигрантами границы
 
ФранцияРоссияВ миреПарижБелоруссияПольшаМИД Франции‎Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМинобороны ФранцииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииСергей ШойгуЖан-Ив Ле ДрианФлоранс Парли
 
 
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