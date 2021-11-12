https://ria.ru/20211112/granitsa-1758807406.html
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе - РИА Новости, 12.11.2021
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже заявили, что... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T17:33
2021-11-12T17:33
2021-11-12T17:56
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мид франции
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с главами МИД и Минобороны Франции в Париже заявили, что ситуация на белорусско-польской границе должна быть разрешена путем диалога.Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" прошло в Париже в пятницу. Во встрече участвовали главы МИД Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан и главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Флоранс Парли."При обсуждении ситуации на белорусско-польской границе с российской стороны была подчеркнута необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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17:33 12.11.2021 (обновлено: 17:56 12.11.2021)
Россия и Франция обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
Лавров и Шойгу обсудили с главами МИД и Минобороны Франции миграционный кризис