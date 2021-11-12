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Московских водителей предупредили о гололеде
Московских водителей предупредили о гололеде - РИА Новости, 12.11.2021
Московских водителей предупредили о гололеде
Водителей Москвы призывают быть осторожными из-за гололеда вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:53
2021-11-12T14:53
общество
москва
департамент транспорта г. москвы
погода
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Водителей Москвы призывают быть осторожными из-за гололеда вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что загруженность дорог уже достигла 6 баллов, в пиковое время ожидается до 9 в связи с ухудшением погодных условий."В Москве местами продолжается снегопад. Вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, погода
14:53 12.11.2021
 
Московских водителей предупредили о гололеде

Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными из-за гололеда вечером в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Водителей Москвы призывают быть осторожными из-за гололеда вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что загруженность дорог уже достигла 6 баллов, в пиковое время ожидается до 9 в связи с ухудшением погодных условий.
"В Москве местами продолжается снегопад. Вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", - говорится в сообщении.
Город в белом: на Москву обрушился снежный заряд
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Москву в пятницу утром накрыл сильный снегопад.

Люди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве
1 из 8

Москву в пятницу утром накрыл сильный снегопад.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.

Автомобили на Садовом кольце в Москве
2 из 8

Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Видимость на дорогах сильно упала.

Сотрудник коммунальной службы чистит снег на Крымском мосту в Москве
3 из 8

Видимость на дорогах сильно упала.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.

Люди общаются во время снегопада в Москве, Россия
4 из 8

Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.

Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве
5 из 8

Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".

Автомобили в пробке во время снегопада в Москве, Россия
6 из 8

"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.

Снегопад в Москве
7 из 8

Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко  / Перейти в фотобанк

Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.

Юноша едет на самокате по Крымскому мосту в Москве
8 из 8

Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 8

Москву в пятницу утром накрыл сильный снегопад.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 8

Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 8

Видимость на дорогах сильно упала.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 8

Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 8

Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 8

"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 8

Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 8

Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМоскваДепартамент транспорта г. МосквыПогода
 
 
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