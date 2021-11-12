https://ria.ru/20211112/gololed-1758758356.html

Московских водителей предупредили о гололеде

Московских водителей предупредили о гололеде - РИА Новости, 12.11.2021

Московских водителей предупредили о гололеде

Водителей Москвы призывают быть осторожными из-за гололеда вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:53

2021-11-12T14:53

2021-11-12T14:53

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

погода

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Водителей Москвы призывают быть осторожными из-за гололеда вечером в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что загруженность дорог уже достигла 6 баллов, в пиковое время ожидается до 9 в связи с ухудшением погодных условий."В Москве местами продолжается снегопад. Вечером синоптики прогнозируют ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, департамент транспорта г. москвы, погода