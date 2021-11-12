Город в белом: на Москву обрушился снежный заряд
Москву в пятницу утром накрыл сильный снегопад.
Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.
Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.
Видимость на дорогах сильно упала.
Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.
Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.
Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.
Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.
"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".
"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".
Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.
Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.
Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.
Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.