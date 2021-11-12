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Город в белом: на Москву обрушился снежный заряд
Город в белом: на Москву обрушился снежный заряд - РИА Новости, 12.11.2021
Город в белом: на Москву обрушился снежный заряд
В Москве прошел обильный снегопад, город оказался под белым покрывалом. Волшебные кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.11.2021
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москва
погода
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В Москве прошел обильный снегопад, город оказался под белым покрывалом. Волшебные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, погода
12:20 12.11.2021 (обновлено: 12:31 12.11.2021)
 

Город в белом: на Москву обрушился снежный заряд

Читать ria.ru в
В Москве прошел обильный снегопад, город оказался под белым покрывалом. Волшебные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Москву в пятницу утром накрыл сильный снегопад.

Люди на пешеходном переходе на одной из улиц в Москве
1 из 8

Москву в пятницу утром накрыл сильный снегопад.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.

Автомобили на Садовом кольце в Москве
2 из 8

Снег, местами переходивший в метель, падал крупными хлопьями.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Видимость на дорогах сильно упала.

Сотрудник коммунальной службы чистит снег на Крымском мосту в Москве
3 из 8

Видимость на дорогах сильно упала.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.

Люди общаются во время снегопада в Москве, Россия
4 из 8

Тем не менее на городской транспорт погода не повлияла: в утренний час пик он работал без сбоев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.

Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве
5 из 8

Снежный заряд синоптики обещали москвичам еще накануне.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".

Автомобили в пробке во время снегопада в Москве, Россия
6 из 8

"Утром, с шести до девяти, будет снежный заряд — и вновь сформируется снежный покров", — рассказали в центре погоды "Фобос".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.

Снегопад в Москве
7 из 8

Снегопад оказался недолгим и закончился к полудню.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко  / Перейти в фотобанк

Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.

Юноша едет на самокате по Крымскому мосту в Москве
8 из 8

Вечером в городе прогнозируют ледяной дождь и гололедицу.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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