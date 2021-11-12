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Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci"
Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci" - РИА Новости, 12.11.2021
Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci"
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 12.11.2021
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фото
праздник
рекорды
израиль
московский метрополитен
венеция
находка
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
израиль
венеция
находка
сиэтл
белоруссия
форт-уэрт
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фото, фото, праздник, рекорды, израиль, московский метрополитен, венеция, находка, сиэтл, белоруссия, форт-уэрт, сомали, уганда, лондон, пекин, лос-анджелес, окленд, нью-дели, ченнаи, москва, польша, lady gaga (стефани джерманотта), санта-клаус, мексиканский залив, протесты, аэропорт хитроу, мигранты, погода, анна щербакова, crew dragon, коронавирус covid-19, майя хромых
11:05 12.11.2021 (обновлено: 11:21 12.11.2021)
 

Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci"

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Henry Nicholls

Леди Гага на премьере фильма "Дом Gucci" в Лондоне.

Леди Гага на премьере фильма Дом Gucci на Лестер-сквер в Лондоне, Великобритания
1 из 30

Леди Гага на премьере фильма "Дом Gucci" в Лондоне.

© REUTERS / Henry Nicholls
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
2 из 30

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

Медик рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии.

Медицинский сотрудник рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии
3 из 30

Медик рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии.

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
© AFP 2021 / Remi Ouvrard

Французский воздухоплаватель Реми Оврард устанавливает новый мировой рекорд, балансируя на куполе воздушного шара на высоте более четырех километров.

Французский воздухоплаватель Реми Оврард устанавливает новый мировой рекорд, балансируя на куполе воздушного шара на высоте более 4 км
4 из 30

Французский воздухоплаватель Реми Оврард устанавливает новый мировой рекорд, балансируя на куполе воздушного шара на высоте более четырех километров.

© AFP 2021 / Remi Ouvrard
© REUTERS / Henry Nicholls

Артисты в лондонском аэропорту Хитроу.

Артисты в лондонском аэропорту Хитроу
5 из 30

Артисты в лондонском аэропорту Хитроу.

© REUTERS / Henry Nicholls
© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba

Торговцы собирают одежду после пожара на рынке Гикомба в Найроби.

Торговцы собирают одежду после пожара на рынке Гикомба в Восточной Африке, Кения
6 из 30

Торговцы собирают одежду после пожара на рынке Гикомба в Найроби.

© AFP 2021 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сотрудник коммунальной службы едет на велосипеде по одному из московских дворов. В ночь на 11 ноября в столице выпал первый снег.

Снег в Москве
7 из 30

Сотрудник коммунальной службы едет на велосипеде по одному из московских дворов. В ночь на 11 ноября в столице выпал первый снег.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанк

Победительница третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова и обладательница серебра Майя Хромых после церемонии награждения в Турине.

Призеры женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине на церемонии награждения: Майя Хромых - второе место и Анна Щербакова - первое место
8 из 30

Победительница третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова и обладательница серебра Майя Хромых после церемонии награждения в Турине.

© РИА Новости / Ольга Бенар
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© AP Photo / Pavel Golovkin

Женщина несет кошку в сумке по магазину в Москве.

Женщина несет кошку в сумке в магазине в Москве, Россия
9 из 30

Женщина несет кошку в сумке по магазину в Москве.

© AP Photo / Pavel Golovkin
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Солистка Национального театра Белграда Соня Вукичевич в сцене из балета "Ловцы снов. Хазарский словарь" режиссера Ливии Пандур на XV Международном театральном фестивале имени Чехова в Москве.

Балет Ловцы снов. Хазарский словарь
10 из 30

Солистка Национального театра Белграда Соня Вукичевич в сцене из балета "Ловцы снов. Хазарский словарь" режиссера Ливии Пандур на XV Международном театральном фестивале имени Чехова в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© REUTERS / Tuvalu Foreign Ministry

Министр иностранных дел "тонущего" тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением для климатического саммита (COP26).

Министр юстиции, связи и иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением для COP26 в Фунафути
11 из 30

Министр иностранных дел "тонущего" тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением для климатического саммита (COP26).

© REUTERS / Tuvalu Foreign Ministry
© REUTERS / Kevin Jairaj

Девушка выступает в перерыве матча между TCU Horned Frogs и Baylor Bears в Форт-Уэрте.

Девушка выступает в перерыве матча между TCU Horned Frogs и Baylor Bears в Форт-Уэрте
12 из 30

Девушка выступает в перерыве матча между TCU Horned Frogs и Baylor Bears в Форт-Уэрте.

© REUTERS / Kevin Jairaj
© AP Photo / Ted S. Warren

Последствия шторма в Сиэтле.

Последствия шторма в Сиэтле
13 из 30

Последствия шторма в Сиэтле.

© AP Photo / Ted S. Warren
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука в вагоне московского метро.

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро
14 из 30

Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука в вагоне московского метро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AP Photo / Matias Delacroix

Проигравший партию в домино в Порт-о-Пренсе в качестве наказания нацепил на себя прищепки.

Мужчина прикрепил к голове прищепки в качестве наказания во время игры в домино в Порт-о-Пренсе
15 из 30

Проигравший партию в домино в Порт-о-Пренсе в качестве наказания нацепил на себя прищепки.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / Amir Cohen

Мигрирующие пеликаны на водохранилище Мишмар-ха-Шарон в Израиле.

Мигрирующие розовые пеликаны у водоема в Израиле
16 из 30

Мигрирующие пеликаны на водохранилище Мишмар-ха-Шарон в Израиле.

© REUTERS / Amir Cohen
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у побережья Находки.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
17 из 30

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у побережья Находки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AP Photo / Andy Wong

Девушка во время снежной бури в Пекине.

Девушка во время снежной бури в Пекине
18 из 30

Девушка во время снежной бури в Пекине.

© AP Photo / Andy Wong
© AP Photo / Luigi Costantini

Люди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции.

Люди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции
19 из 30

Люди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции.

© AP Photo / Luigi Costantini
© AFP 2021 / NASA / Aubrey Gemignani

Экипаж корабля Crew Dragon Endeavour в спускаемой капсуле после приводнения в Мексиканском заливе.

Экипаж корабля Crew Dragon Endeavour в спускаемой капсуле после приводнения в Мексиканском заливе
20 из 30

Экипаж корабля Crew Dragon Endeavour в спускаемой капсуле после приводнения в Мексиканском заливе.

© AFP 2021 / NASA / Aubrey Gemignani
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актриса Александра Шипп на премьере фильма "Тик-так, бум!" в Лос-Анджелесе.

Актриса Александра Шипп на премьере фильма Тик-так... БУМ! в Лос-Анджелесе
21 из 30

Актриса Александра Шипп на премьере фильма "Тик-так, бум!" в Лос-Анджелесе.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / Fiona Goodall

Девушки прыгают с причала в Окленде, Новая Зеландия.

Девушки прыгают с причала в Окленде, Новая Зеландия
22 из 30

Девушки прыгают с причала в Окленде, Новая Зеландия.

© REUTERS / Fiona Goodall
© REUTERS / Abubaker Lubowa

Конголезцы покидают убежища после возобновления конфликта на пограничном пункте Бунагана в Уганде.

Конголезцы покидают свои убежища после возобновившегося конфликта на пограничном пункте Бунагана на западе Уганды
23 из 30

Конголезцы покидают убежища после возобновления конфликта на пограничном пункте Бунагана в Уганде.

© REUTERS / Abubaker Lubowa
© AP Photo / Bikas Das

Ребенок молится богу Солнца Сурье на берегу реки Хугли в Индии во время праздника Чхатх.

Ребенок молится Богу Солнца на берегу реки Хугли на празднике Чхатх
24 из 30

Ребенок молится богу Солнца Сурье на берегу реки Хугли в Индии во время праздника Чхатх.

© AP Photo / Bikas Das
© AFP 2021 / Menahem Kahana

Иерусалимский Санта-Клаус везет ель и подарки по Галилейскому морю.

Иерусалимский Санта-Клаус везет ель и подарки по Галилейскому морю
25 из 30

Иерусалимский Санта-Клаус везет ель и подарки по Галилейскому морю.

© AFP 2021 / Menahem Kahana
© AFP 2021 / Money Sharma

Активисты Индийского молодежного конгресса во время протестов в Нью-Дели.

Активисты Индийского Молодежного Конгресса во время протестов в Нью-Дели, Индия
26 из 30

Активисты Индийского молодежного конгресса во время протестов в Нью-Дели.

© AFP 2021 / Money Sharma
© REUTERS / Feisal Omar Рыбак несет добычу в Сомали.
Рыбак несет добычу в Сомали
27 из 30
Рыбак несет добычу в Сомали.
© REUTERS / Feisal Omar
© AFP 2021 / Arun Sankar

Дети стоят в очереди за едой во временном убежище в Ченнаи.

Дети ждут своей очереди на получение еды во временном убежище в Ченнаи
28 из 30

Дети стоят в очереди за едой во временном убежище в Ченнаи.

© AFP 2021 / Arun Sankar
© AFP 2021 / Sajjad Hussain

Верующая окунается в реку в преддверии индуистского праздника Чхатх в Нью-Дели.

Верующая окунается в реку Джамна в преддверии праздника Чхатх в Нью-Дели
29 из 30

Верующая окунается в реку в преддверии индуистского праздника Чхатх в Нью-Дели.

© AFP 2021 / Sajjad Hussain
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Вагон тематического поезда "Дальневосточный экспресс", который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро, в электродепо "Красная Пресня".

Запуск тематического поезда метро Дальневосточный экспресс
30 из 30

Вагон тематического поезда "Дальневосточный экспресс", который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро, в электродепо "Красная Пресня".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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