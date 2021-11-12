https://ria.ru/20211112/foto-1758613157.html

Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci"

Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci" - РИА Новости, 12.11.2021

Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci"

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T11:05

2021-11-12T11:05

2021-11-12T11:21

фото

праздник

рекорды

израиль

московский метрополитен

венеция

находка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758605847_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_bfaa05810a54fef35daade36e89612e3.jpg

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

израиль

венеция

находка

сиэтл

белоруссия

форт-уэрт

сомали

уганда

лондон

пекин

лос-анджелес

окленд

нью-дели

ченнаи

москва

польша

мексиканский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, праздник, рекорды, израиль, московский метрополитен, венеция, находка, сиэтл, белоруссия, форт-уэрт, сомали, уганда, лондон, пекин, лос-анджелес, окленд, нью-дели, ченнаи, москва, польша, lady gaga (стефани джерманотта), санта-клаус, мексиканский залив, протесты, аэропорт хитроу, мигранты, погода, анна щербакова, crew dragon, коронавирус covid-19, майя хромых