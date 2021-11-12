Лучшие фото недели: смельчак на шаре, кот в мешке и Гага из "Дома Gucci"
Леди Гага на премьере фильма "Дом Gucci" в Лондоне.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
Медик рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии.
Медик рядом с пациентом в отделении интенсивной терапии больницы Лозенец в Софии.
Французский воздухоплаватель Реми Оврард устанавливает новый мировой рекорд, балансируя на куполе воздушного шара на высоте более четырех километров.
Французский воздухоплаватель Реми Оврард устанавливает новый мировой рекорд, балансируя на куполе воздушного шара на высоте более четырех километров.
Артисты в лондонском аэропорту Хитроу.
Торговцы собирают одежду после пожара на рынке Гикомба в Найроби.
Сотрудник коммунальной службы едет на велосипеде по одному из московских дворов. В ночь на 11 ноября в столице выпал первый снег.
Сотрудник коммунальной службы едет на велосипеде по одному из московских дворов. В ночь на 11 ноября в столице выпал первый снег.
Победительница третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова и обладательница серебра Майя Хромых после церемонии награждения в Турине.
Победительница третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова и обладательница серебра Майя Хромых после церемонии награждения в Турине.
Женщина несет кошку в сумке по магазину в Москве.
Женщина несет кошку в сумке по магазину в Москве.
Солистка Национального театра Белграда Соня Вукичевич в сцене из балета "Ловцы снов. Хазарский словарь" режиссера Ливии Пандур на XV Международном театральном фестивале имени Чехова в Москве.
Солистка Национального театра Белграда Соня Вукичевич в сцене из балета "Ловцы снов. Хазарский словарь" режиссера Ливии Пандур на XV Международном театральном фестивале имени Чехова в Москве.
Министр иностранных дел "тонущего" тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением для климатического саммита (COP26).
Министр иностранных дел "тонущего" тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе выступает с заявлением для климатического саммита (COP26).
Девушка выступает в перерыве матча между TCU Horned Frogs и Baylor Bears в Форт-Уэрте.
Девушка выступает в перерыве матча между TCU Horned Frogs и Baylor Bears в Форт-Уэрте.
Последствия шторма в Сиэтле.
Последствия шторма в Сиэтле.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука в вагоне московского метро.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе Человека-паука в вагоне московского метро.
Проигравший партию в домино в Порт-о-Пренсе в качестве наказания нацепил на себя прищепки.
Проигравший партию в домино в Порт-о-Пренсе в качестве наказания нацепил на себя прищепки.
Мигрирующие пеликаны на водохранилище Мишмар-ха-Шарон в Израиле.
Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у побережья Находки.
Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у побережья Находки.
Девушка во время снежной бури в Пекине.
Девушка во время снежной бури в Пекине.
Люди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции.
Люди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции.
Экипаж корабля Crew Dragon Endeavour в спускаемой капсуле после приводнения в Мексиканском заливе.
Экипаж корабля Crew Dragon Endeavour в спускаемой капсуле после приводнения в Мексиканском заливе.
Актриса Александра Шипп на премьере фильма "Тик-так, бум!" в Лос-Анджелесе.
Актриса Александра Шипп на премьере фильма "Тик-так, бум!" в Лос-Анджелесе.
Девушки прыгают с причала в Окленде, Новая Зеландия.
Конголезцы покидают убежища после возобновления конфликта на пограничном пункте Бунагана в Уганде.
Конголезцы покидают убежища после возобновления конфликта на пограничном пункте Бунагана в Уганде.
Ребенок молится богу Солнца Сурье на берегу реки Хугли в Индии во время праздника Чхатх.
Ребенок молится богу Солнца Сурье на берегу реки Хугли в Индии во время праздника Чхатх.
Иерусалимский Санта-Клаус везет ель и подарки по Галилейскому морю.
Активисты Индийского молодежного конгресса во время протестов в Нью-Дели.
Дети стоят в очереди за едой во временном убежище в Ченнаи.
Верующая окунается в реку в преддверии индуистского праздника Чхатх в Нью-Дели.
Верующая окунается в реку в преддверии индуистского праздника Чхатх в Нью-Дели.
Вагон тематического поезда "Дальневосточный экспресс", который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро, в электродепо "Красная Пресня".
Вагон тематического поезда "Дальневосточный экспресс", который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии московского метро, в электродепо "Красная Пресня".