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В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах

В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах - РИА Новости, 12.11.2021

В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах

Дистант в школах и учреждениях профобразования в Свердловской области продлен на неделю, сообщил в пятницу оперштаб региона. РИА Новости, 12.11.2021

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Дистант в школах и учреждениях профобразования в Свердловской области продлен на неделю, сообщил в пятницу оперштаб региона."Дистант в школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора продлят на неделю. Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи", - говорится в сообщении.Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодежной политики Свердловской области, уточняет оперштаб.

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свердловская область, коронавирус в россии, общество, школа, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19