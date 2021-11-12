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В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах
В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах - РИА Новости, 12.11.2021
В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах
Дистант в школах и учреждениях профобразования в Свердловской области продлен на неделю, сообщил в пятницу оперштаб региона. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T11:12
2021-11-12T11:20
распространение коронавируса
свердловская область
коронавирус в россии
общество
школа
дети
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Дистант в школах и учреждениях профобразования в Свердловской области продлен на неделю, сообщил в пятницу оперштаб региона."Дистант в школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора продлят на неделю. Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи", - говорится в сообщении.Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодежной политики Свердловской области, уточняет оперштаб.
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свердловская область, коронавирус в россии, общество, школа, дети, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
11:12 12.11.2021 (обновлено: 11:20 12.11.2021)
 
В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение в школах

В Свердловской области на неделю продлили дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель химии готовится к дистанционному уроку
Учитель химии готовится к дистанционному уроку - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Дистант в школах и учреждениях профобразования в Свердловской области продлен на неделю, сообщил в пятницу оперштаб региона.
"Дистант в школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора продлят на неделю. Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи", - говорится в сообщении.
Как и на текущей неделе, в дистанционном режиме будут заниматься школьники 5-11 классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.
Планируется, что соответствующая информация будет доведена до образовательных учреждений министерством образования и молодежной политики Свердловской области, уточняет оперштаб.
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Распространение коронавирусаСвердловская областьКоронавирус в РоссииОбществоШколаДетиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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