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Мать детей из захламленной квартиры в Ульяновске признали психбольной
Мать детей из захламленной квартиры в Ульяновске признали психбольной - РИА Новости, 12.11.2021
Мать детей из захламленной квартиры в Ульяновске признали психбольной
Экспертиза выявила психическое расстройство у матери двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, в связи с этим следователи будут просить суд РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:03
2021-11-12T16:34
происшествия
ульяновск
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россия
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Экспертиза выявила психическое расстройство у матери двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, в связи с этим следователи будут просить суд отправить ее на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.Летом в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.По информации СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, обращалась с ними грубо и даже била, особенно старшего сына, к которому "испытывала неприязнь".Следователи и полиция возбудили несколько уголовных дел. Матери детей предъявлено обвинение в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании."Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у женщины было обнаружено хроническое психическое расстройство, которое в период совершения преступлений лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в релизе.Уголовное дело направлено в прокуратуру, а оттуда уйдет в суд, который будет решать, следует ли ее помещать в психбольницу.Ранее СУСК сообщал, что дети были изъяты из семьи и помещены в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".
https://ria.ru/20211112/iznasilovanie-1758729433.html
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происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:03 12.11.2021 (обновлено: 16:34 12.11.2021)
 
Мать детей из захламленной квартиры в Ульяновске признали психбольной

В Ульяновске мать детей, найденных в захламленной квартире, признали психически больной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Экспертиза выявила психическое расстройство у матери двух детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, в связи с этим следователи будут просить суд отправить ее на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
Летом в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита.
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По информации СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, обращалась с ними грубо и даже била, особенно старшего сына, к которому "испытывала неприязнь".
Следователи и полиция возбудили несколько уголовных дел. Матери детей предъявлено обвинение в оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также истязании.
"Проведенной в ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у женщины было обнаружено хроническое психическое расстройство, которое в период совершения преступлений лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в релизе.
Уголовное дело направлено в прокуратуру, а оттуда уйдет в суд, который будет решать, следует ли ее помещать в психбольницу.
Ранее СУСК сообщал, что дети были изъяты из семьи и помещены в специальный коррекционный дом для детей с ограниченными возможностями здоровья "Дом детства".
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ПроисшествияУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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