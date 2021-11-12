https://ria.ru/20211112/dagestan-1758789702.html

В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек

В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек - РИА Новости, 12.11.2021

В Дагестане вооруженный мужчина напал на трех человек

Пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, погиб имам мечети, сам напавший скончался от ножевого ранения, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:46

2021-11-12T16:46

2021-11-12T17:22

религия

происшествия

республика дагестан

религия

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МАХАЧКАЛА, 12 ноя – РИА Новости. Пенсионер из-за земельного спора ранил из оружия трех человек в дагестанском селе, погиб имам мечети, сам напавший скончался от ножевого ранения, сообщили РИА Новости власти района."На окраине села Аметеркмахи Акушинского района пенсионер в ходе возникшего скандала из-за земельного участка произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в трёх человек. В результате один из них, имам мечети, скончался на месте", – говорится в представленной властями района предварительной сводке ОМВД России по Акушинскому району.Согласно документу, один из раненых нанёс удар ножом в шею нападавшего, в результате пенсионер скончался.Два человека с огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦГБ.Прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту нападения вооруженного мужчины на трех человек в Акушинском районе.

https://ria.ru/20211112/nurmagomedov-1758690438.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика дагестан, религия