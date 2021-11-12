https://ria.ru/20211112/chazov-1758818687.html
Матвиенко назвала уход Чазова большой утратой для медицины
Матвиенко назвала уход Чазова большой утратой для медицины - РИА Новости, 12.11.2021
Матвиенко назвала уход Чазова большой утратой для медицины
Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для отечественного здравоохранения, для подготовки молодого поколения... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:32
2021-11-12T18:32
2021-11-12T18:32
общество
российская академия наук
валентина матвиенко
россия
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов многое сделал для отечественного здравоохранения, для подготовки молодого поколения врачей, его работа, опыт, трудолюбие снискали ему признание во всем мире, говорится в телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес МИЦ кардиологии.Чазов скончался в возрасте 92 лет."Глубоко опечалена известием о кончите академика РАН Евгения Ивановича Чазова", - отметила спикер.По ее словам, "уход из жизни талантливого влача и ученого является большой утратой для российской медицины и науки". Долгие годы Евгений Чазов служил отечественному здравоохранению, многое сделал для подготовки молодого поколения врачей, говорится в телеграмме.
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общество, российская академия наук, валентина матвиенко, россия, евгений чазов
Матвиенко назвала уход Чазова большой утратой для медицины
Матвиенко назвала уход Чазова большой утратой для российской медицины и науки