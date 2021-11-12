https://ria.ru/20211112/chazov-1758814905.html
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии - РИА Новости, 12.11.2021
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:09
2021-11-12T18:09
2021-11-12T18:33
общество
госдума рф
российская академия наук
здоровье - общество
россия
евгений чазов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758776636_0:176:3060:1897_1920x0_80_0_0_4afcb1afe792469143180046ab83c1ca.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова, назвал его выдающимся ученым и светилом отечественной кардиологии. Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Чазова — светила отечественной кардиологии. Выдающийся ученый, врач, посвятивший себя служению людям и отечественной медицине", - сказал РИА Новости Хубезов. По его словам, уход Чазова стал невосполнимой утратой для российской медицины и для страны."Светлая память об Евгении Ивановиче Чазове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и тех, кому он спас жизнь", - добавил он.Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html
https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758789802.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758776636_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_39260bf68c1d77d0dea4a14273f11dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, российская академия наук, здоровье - общество, россия, евгений чазов
18:09 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии
Депутат Хубезов назвал умершего академика Чазова светилом отечественной кардиологии