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В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии - РИА Новости, 12.11.2021
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:09
2021-11-12T18:33
общество
госдума рф
российская академия наук
здоровье - общество
россия
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова, назвал его выдающимся ученым и светилом отечественной кардиологии. Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Чазова — светила отечественной кардиологии. Выдающийся ученый, врач, посвятивший себя служению людям и отечественной медицине", - сказал РИА Новости Хубезов. По его словам, уход Чазова стал невосполнимой утратой для российской медицины и для страны."Светлая память об Евгении Ивановиче Чазове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и тех, кому он спас жизнь", - добавил он.Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html
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общество, госдума рф, российская академия наук, здоровье - общество, россия, евгений чазов
18:09 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
 
В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии

Депутат Хубезов назвал умершего академика Чазова светилом отечественной кардиологии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкадемик РАН и РАМН Евгений Чазов
Академик РАН и РАМН Евгений Чазов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова, назвал его выдающимся ученым и светилом отечественной кардиологии.
Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
16:01
Голикова выразила соболезнования в связи со смертью академика Чазова
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Чазова — светила отечественной кардиологии. Выдающийся ученый, врач, посвятивший себя служению людям и отечественной медицине", - сказал РИА Новости Хубезов. По его словам, уход Чазова стал невосполнимой утратой для российской медицины и для страны.
"Светлая память об Евгении Ивановиче Чазове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и тех, кому он спас жизнь", - добавил он.
Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.
Директор Института Европы РАН Алексей Громыко во время круглого стола - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
16:46
Сенатор Круглый выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
 
ОбществоГосдума РФРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияЕвгений Чазов
 
 
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