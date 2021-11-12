https://ria.ru/20211112/chazov-1758814905.html

В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии

В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии - РИА Новости, 12.11.2021

В Госдуме назвали академика Чазова светилом отечественной кардиологии

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:09

2021-11-12T18:09

2021-11-12T18:33

общество

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российская академия наук

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евгений чазов

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгения Чазова, назвал его выдающимся ученым и светилом отечественной кардиологии. Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет."Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Чазова — светила отечественной кардиологии. Выдающийся ученый, врач, посвятивший себя служению людям и отечественной медицине", - сказал РИА Новости Хубезов. По его словам, уход Чазова стал невосполнимой утратой для российской медицины и для страны."Светлая память об Евгении Ивановиче Чазове навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег и тех, кому он спас жизнь", - добавил он.Чазов – советский и российский кардиолог, лечащий врач нескольких руководителей СССР, министр здравоохранения СССР в 1987-1990 годах. Инициатор создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году была присуждена Нобелевская премия мира.

https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html

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общество, госдума рф, российская академия наук, здоровье - общество, россия, евгений чазов