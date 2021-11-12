https://ria.ru/20211112/chazov-1758780950.html
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов - РИА Новости, 12.11.2021
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов
В возрасте 92-х лет скончался бывший министр здравоохранения СССР, академик РАН Евгений Чазов. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:18
2021-11-12T16:18
2021-11-12T18:33
общество
ссср
российская академия наук
россия
евгений чазов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В возрасте 92-х лет скончался бывший министр здравоохранения СССР, академик РАН Евгений Чазов."Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", — говорится в пресс-релизе ведомства.Там отметили, что он внедрил множество разработок для лечения пациентов при инфарктах. В частности, он провел на себе эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов.Евгений Чазов был лечащим врачом нескольких советских руководителей, возглавлял Минздрав с 1987 по 1990 год. Также выступил одним из инициаторов создания и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.
https://ria.ru/20211112/soboleznovaniya-1758775967.html
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общество, ссср, российская академия наук, россия, евгений чазов
16:18 12.11.2021 (обновлено: 18:33 12.11.2021)
Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов
Умер экс-министр здравоохранения СССР кардиолог Евгений Чазов