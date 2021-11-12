https://ria.ru/20211112/belavia-1758696921.html
"Белавиа" не будет брать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена
"Белавиа" не будет брать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена - РИА Новости, 12.11.2021
"Белавиа" не будет брать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена
"Белавиа" больше не будет перевозить из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:30
2021-11-12T10:30
2021-11-12T11:10
в мире
сирия
белоруссия
ирак
йемен
белавиа
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. "Белавиа" больше не будет перевозить из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена."В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", — сказано в релизе компании.Попавшие под этот запрет пассажиры с билетами на руках могут произвести полный возврат стоимости без удержаний по месту приобретения.Ранее стало известно об аналогичных мерах, предпринятых Turkish Airlines.Летом на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Северной Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа; нелегалы разбили стихийный лагерь.Варшава, Вильнюс и Рига возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-12T10:30
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в мире, сирия, белоруссия, ирак, йемен, белавиа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:30 12.11.2021 (обновлено: 11:10 12.11.2021)
"Белавиа" не будет брать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена
"Белавиа" не будет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена с 12 ноября