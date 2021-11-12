10:23 12.11.2021 (обновлено: 10:56 12.11.2021)
Turkish Airlines отказалась брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран
Turkish Airlines не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила РИА Новости, что она на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Белоруссии. Ранее о том, что на фоне кризиса с беженцами Turkish Airlines не будут принимать на рейсы до белорусского Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
"На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.