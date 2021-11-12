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https://ria.ru/20211112/turtsiya-1758695687.html
Turkish Airlines отказалась брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран
Turkish Airlines отказалась брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран - РИА Новости, 12.11.2021
Turkish Airlines отказалась брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран
Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила РИА Новости, что она на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T10:23
2021-11-12T10:56
в мире
белоруссия
турция
минск
turkish airlines
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила РИА Новости, что она на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Белоруссии. Ранее о том, что на фоне кризиса с беженцами Turkish Airlines не будут принимать на рейсы до белорусского Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох."На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.Как отмечалось в заявлении турецкого МИД, Турция сожалеет о миграционном кризисе на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но Анкара не является частью проблемы.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/turtsiya-1758497830.html
https://ria.ru/20211111/turtsiya-1758615599.html
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в мире, белоруссия, турция, минск, turkish airlines, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:23 12.11.2021 (обновлено: 10:56 12.11.2021)
 
Turkish Airlines отказалась брать на рейсы в Минск граждан нескольких стран

Turkish Airlines не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines подтвердила РИА Новости, что она на фоне кризиса с беженцами не будет принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Белоруссии. Ранее о том, что на фоне кризиса с беженцами Turkish Airlines не будут принимать на рейсы до белорусского Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, заявил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
"На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
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Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. В ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию. О санкциях могут объявить в начале декабря.
Как отмечалось в заявлении турецкого МИД, Турция сожалеет о миграционном кризисе на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но Анкара не является частью проблемы.
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В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреБелоруссияТурцияМинскTurkish AirlinesСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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