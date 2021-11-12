https://ria.ru/20211112/alyans-1758674377.html

Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран

Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран - РИА Новости, 12.11.2021

Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран

Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе визита в Республику Корея встретился с рядом официальных лиц и... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T02:01

2021-11-12T02:01

2021-11-12T02:01

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в ходе визита в Республику Корея встретился с рядом официальных лиц и обсудил ряд глобальных проблем, ситуацию на Корейском полуострове и укрепление альянса двух стран, сообщил южнокорейский МИД.Критенбринк провел встречи с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ё Сын Бэ и первым замглавы южнокорейского МИД Чхве Чжон Гоном, заместителем министра торговли Чон Дэ Чжином, кандидатом в президенты от правящей демократической партии Ли Чжэ Меном и другими лицами. Это первый визит американского дипломата в Сеул с момента вступления в должность в сентябре. Он также планирует встретиться с кандидатом в президенты Южной Кореи от оппозиции, экс-генпрокурором Юн Сок Ёлем."Обе стороны подтвердили, что прочный союз Южной Кореи и США является основой мира, стабильности и мира в Северо-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. Они также договорились расширить двустороннее сотрудничество для решения нерешенных глобальных проблем, включая изменение климата, реагирование на (ситуацию) с COVID-19 и (стабилизацию) цепочек поставок. Дипломаты согласились с необходимостью стабильного управления ситуацией на Корейском полуострове и обсудили различные способы скорейшего возобновления диалога с Пхеньяном", - говорится в заявлении МИД.Поездка Критенбринка проходит на фоне ведущегося диалога Сеула с Вашингтоном о возвращении КНДР к переговорам и возможной декларации прекращения Корейской войны 1950-53 годов.

https://ria.ru/20211021/aziya-1755550582.html

https://ria.ru/20211028/ekstraditsiya-1756774355.html

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южная корея

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в мире, сша, южная корея