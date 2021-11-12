Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/admiral-1758677764.html
Украинских адмиралов ждет судьба бомжей
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой - РИА Новости, 12.11.2021
Украинских адмиралов ждет судьба бомжей
Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, до сих пор не обеспечены собственным жильем. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступила... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T04:07
2021-11-12T11:47
в мире
украина
республика крым
вооруженные силы украины
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/24/1512692497_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_658178616ff115bc7caf1d4af6301a68.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, до сих пор не обеспечены собственным жильем. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступила депутат Верховной рады Елена Хоменко.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает эти территории своими и утверждает, что они оккупированы.Кремль неоднократно заявлял, что жители демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности земель "закрыт окончательно".Двадцать четвертого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. Как сообщил в феврале 2016 года Анатолий Матиос, занимавший в тот момент пост главного военного прокурора, в разгар событий на полуострове находились чуть больше 20 тысяч украинских военнослужащих, из них на материк вернулись лишь около шести тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20211111/krym-1758507341.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151269/24/1512692497_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cacfb858579497928e978079d63182d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, вооруженные силы украины, ситуация на украине, россия
04:07 12.11.2021 (обновлено: 11:47 12.11.2021)
 
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой

Депутат Рады Хоменко сообщила, что покинувшие Крым украинские адмиралы не получили жилье

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБездомные люди
Бездомные люди - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, до сих пор не обеспечены собственным жильем. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступила депутат Верховной рады Елена Хоменко.

"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой", — сказала парламентарий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает эти территории своими и утверждает, что они оккупированы.
Кремль неоднократно заявлял, что жители демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности земель "закрыт окончательно".
Двадцать четвертого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. Как сообщил в феврале 2016 года Анатолий Матиос, занимавший в тот момент пост главного военного прокурора, в разгар событий на полуострове находились чуть больше 20 тысяч украинских военнослужащих, из них на материк вернулись лишь около шести тысяч человек.
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 09:58В мире
В Крыму предложили Украине открыть консульство на полуострове
 
В миреУкраинаРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныСитуация на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19
11:43Небо над Петербургом осветила яркая вспышка
11:43Белоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с Польшей
11:41В Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазинов
11:41ФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальными
11:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19
11:33В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусом
11:32В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
11:31В России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19
11:31Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговор
11:30В Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границе
11:30Медицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации
11:26"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметки
11:22В Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19
11:20Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
11:19После отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели дело
11:18Пьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травмата
11:18В США осудили безрассудное вооружение Украины против России
11:15Бастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 1273 пациента с COVID-19Небо над Петербургом осветила яркая вспышкаБелоруссия зафиксировала движение до ста мигрантов вдоль границы с ПольшейВ Марий Эл введут QR-коды для посещения гостиниц и магазиновФСИН попросила заменить условные исправительные работы Соболь реальнымиОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 33 645 человек после COVID-19В Москве выявили 5183 новых случая заражения коронавирусомВ России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1235 человек с COVID-19Участникам хищения на космодроме "Восточный" вынесли приговорВ Польше допустили закрытие новых пунктов пропуска на белорусской границеМедицинская ассоциация в Германии выступила против обязательной вакцинации"Ъ": запасы в хранилищах "Газпрома" в Европе достигли критической отметкиВ Минздраве рассказали, как "Роскосмос" помогает пациентам с COVID-19Группа мигрантов прорвалась в Польшу из БелоруссииПосле отравления трех детей в детсаду в Амурской области завели делоПьяный гаишник, ехавший в такси, выстрелил в нетрезвую спутницу из травматаВ США осудили безрассудное вооружение Украины против РоссииБастрыкина попросили проконтролировать дело об изнасиловании в Хабаровске