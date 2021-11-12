04:07 12.11.2021 (обновлено: 11:47 12.11.2021)
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
Депутат Рады Хоменко сообщила, что покинувшие Крым украинские адмиралы не получили жилье
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, до сих пор не обеспечены собственным жильем. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступила депутат Верховной рады Елена Хоменко.
"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой", — сказала парламентарий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает эти территории своими и утверждает, что они оккупированы.
Кремль неоднократно заявлял, что жители демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности земель "закрыт окончательно".
Двадцать четвертого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. Как сообщил в феврале 2016 года Анатолий Матиос, занимавший в тот момент пост главного военного прокурора, в разгар событий на полуострове находились чуть больше 20 тысяч украинских военнослужащих, из них на материк вернулись лишь около шести тысяч человек.