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Украинских адмиралов ждет судьба бомжей

Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой - РИА Новости, 12.11.2021

Украинских адмиралов ждет судьба бомжей

Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, до сих пор не обеспечены собственным жильем. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступила... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:07

2021-11-12T04:07

2021-11-12T11:47

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, до сих пор не обеспечены собственным жильем. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступила депутат Верховной рады Елена Хоменко.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает эти территории своими и утверждает, что они оккупированы.Кремль неоднократно заявлял, что жители демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности земель "закрыт окончательно".Двадцать четвертого марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины, подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. Как сообщил в феврале 2016 года Анатолий Матиос, занимавший в тот момент пост главного военного прокурора, в разгар событий на полуострове находились чуть больше 20 тысяч украинских военнослужащих, из них на материк вернулись лишь около шести тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/krym-1758507341.html

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