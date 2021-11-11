10:22 11.11.2021 (обновлено: 11:13 11.11.2021)
На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли
На Украине запретили прокат фильма "Ржевский против Наполеона" с Зеленским в главной роли
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент Владимир Зеленский, передает агентство "Украинские новости".
"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", — цитирует оно сообщение ведомства.
По данным журналистов, такие действия связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из задействованных там актеров — российский комик Юрий Гальцев — находится в перечне лиц, которых местный Минкульт считает угрозой национальной безопасности страны.
Зеленский не только сыграл в этом фильме одну из главных ролей — Наполеона, но и выступил продюсером вместе со своими компаньонами по студии "Квартал 95" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым. Как отмечает агентство "Украинские новости", — это первый фильм с участием Зеленского, прокат которого запретили на Украине.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе россиян, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.
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