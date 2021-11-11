https://ria.ru/20211111/zelenskiy-1758511045.html

На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли

На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли - РИА Новости, 11.11.2021

На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли

Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент Владимир Зеленский,... РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T10:22

2021-11-11T11:13

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министерство культуры украины

кино и сериалы

юрий гальцев

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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино впервые запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент Владимир Зеленский, передает агентство "Украинские новости"."Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", — цитирует оно сообщение ведомства.По данным журналистов, такие действия связаны с тем, что с 6 октября 2015 года один из задействованных там актеров — российский комик Юрий Гальцев — находится в перечне лиц, которых местный Минкульт считает угрозой национальной безопасности страны.Зеленский не только сыграл в этом фильме одну из главных ролей — Наполеона, но и выступил продюсером вместе со своими компаньонами по студии "Квартал 95" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым. Как отмечает агентство "Украинские новости", — это первый фильм с участием Зеленского, прокат которого запретили на Украине.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе россиян, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их числе Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.

https://ria.ru/20210608/opasnost-1736077153.html

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757434325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, министерство культуры украины, кино и сериалы, юрий гальцев