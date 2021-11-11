https://ria.ru/20211111/zakupki-1758547419.html

Малый и средний бизнес поставил рекорды по закупкам в рамках 223-ФЗ

Малый и средний бизнес поставил рекорды по закупкам в рамках 223-ФЗ - РИА Новости, 11.11.2021

Малый и средний бизнес поставил рекорды по закупкам в рамках 223-ФЗ

Более 100 тысяч компаний малого и среднего бизнеса стали поставщиками крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ за девять месяцев 2021 года, заключив более 334... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:41

2021-11-11T12:41

2021-11-11T12:41

новости компаний - экономика

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Более 100 тысяч компаний малого и среднего бизнеса стали поставщиками крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ за девять месяцев 2021 года, заключив более 334 тысяч договоров на сумму 2,8 триллиона рублей, сообщает Корпорация МСП, которая проводит мониторинг закупок в рамках нацпроекта МСП.Полный объем заказов крупнейших госкомпаний составил 9 триллионов рублей. Таким образом, малый и средний бизнес увеличил долю в общем объеме договоров до 31%. Все эти показатели являются рекордными за шесть лет работы мониторинга закупок, отмечается в сообщении."Очень важно, чтобы как можно большее количество предпринимателей не боялись принимать участие в закупках, так как это один из стабильных каналов сбыта продукции и услуг, особенно в нынешней ситуации с ковид-ограничениями. Если возникают проблемы, то мы в рамках нашего нового "Сервиса 360°" помогаем уладить спорные ситуации с заказчиками, получить оплату. Ведь, к сожалению, такие ситуации происходят и это демотивирует малый бизнес", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что Корпорация МСП ведет специальные обучающие программы, чтобы помочь бизнесу разобраться в тонкостях закупок. В рамках вебинаров представители торговых площадок и сами заказчики рассказывают и показывают предпринимателям, как принимать участие в торгах, какие есть "подводные камни", как правильно составлять документацию. Анонсы вебинаров размещаются в соцсетях корпорации каждый понедельник.Исаевич напомнил, что при участии Корпорации МСП реализован ряд законодательных инициатив по расширению доступа малого и среднего бизнеса к закупкам. В частности, с 1 января 2022 года минимальный объем закупок, который крупнейшие заказчики обязаны осуществить у малого и среднего бизнеса, увеличен с 20 до 25%, в том числе до 20% - объем закупок, участниками которых являются только МСП (спецторги).Самого высокого прироста объема закупок за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось добиться малому и среднему бизнесу из Ненецкого автономного округа (232%), Амурской области (125,8%), Рязанской области (113,4%), Республики Калмыкия (84,1%), Удмуртской Республики (64,1%). В топ-10 по приросту также вошли Алтайский край (61,5%), Республика Татарстан (61,3%), Республика Крым (60,4%), Смоленская область (58,9%), Кабардино-Балкарская Республика (57%).Больше всего поставок осуществили субъекты МСП из Москвы (1,004 триллиона рублей), Санкт-Петербурга (291 миллиард рублей), Московской области (182 миллиарда рублей), Свердловской области (104 миллиарда млрд рублей) и Республики Татарстан (102 миллиарда рублей).До 9,55% снизилась доля закупок у единственного поставщика — в 2020 году она была 14%. Если сравнить результаты закупок у единственного поставщика по итогам девяти месяцев 2021 года с аналогичным прошлогодним периодом, то отмечено снижение как по количеству процедур (18113 вместо 19777), так и по объему (109,7 миллиарда рублей вместо 129,9 миллиарда рублей). Это свидетельствует о росте конкуренции, считают в КМСП.Ранее Корпорация МСП предложила включить 17 тысяч региональных компаний в мониторинг соблюдения квоты закупок у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ, а контроль за соблюдением возложить на власти регионов. Также с 1 января 2022 года в периметр мониторинга Корпорации МСП войдет еще 1,7 тысяч федеральных компаний. В настоящее время она следит за соблюдением квоты 1,8 тысяч организаций. Эти решения позволят предпринимателям в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства сформировать рынок объемом 5 триллионов рублей для малого и среднего бизнеса, уверены в корпорации.

https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, корпорация мсп, александр исаевич