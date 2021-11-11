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Ленинградская область
https://ria.ru/20211111/vaterpolistki-1758551433.html
Власти Ленобласти наградили ватерполисток – участниц Олимпиады–2020
Власти Ленобласти наградили ватерполисток – участниц Олимпиады–2020 - РИА Новости, 11.11.2021
Власти Ленобласти наградили ватерполисток – участниц Олимпиады–2020
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сертификаты и подарки за высокие спортивные достижения киришским ватерполисткам, членам команды по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:14
2021-11-11T13:14
ленинградская область
олимпийские игры
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сертификаты и подарки за высокие спортивные достижения киришским ватерполисткам, членам команды по водному поло "Кинеф-Сургутнефтегаз", представлявшим Ленинградскую область на летних Олимпийских играх в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Ленинградскую область на XXXII Играх Олимпиады 2020 в Токио представляли восемь спортсменов, шесть из которых — команда ватерполисток "Кинеф-Сургутнефтегаз". В состав команды вошли Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович и Евгения Соболева"Водное поло — один из любимых видов спорта в Ленинградской области. Мы гордимся командой девушек, которые, по праву носят звания Заслуженных мастеров спорта и чемпионов России. Не случайно, сегодня в Ленинградской области строится много бассейнов. Два будут сданы уже в этом году — в Кингисеппе и Гатчине. Нам нужно, чтобы в каждом городе, где есть условия для занятий спортом, обязательно делать филиалы киришской школы водного поло", — отметил Дрозденко на встрече с ватерполистками, которая прошла во Дворце культуры "КИНЕФ" в Киришах. Отдельно глава региона поблагодарил тренеров — Александра Нарицу и Елену Смурову.По словам Дрозденко, участие спортсмена в Олимпиаде — это огромная веха в его спортивной карьере."Несмотря на четвёртое место, наши девчонки забили 46 из 82 голов российской сборной. А наш вратарь — лучший на Олимпиаде. Мы рассчитывали на медаль, но соперники были сильные, борьба — тяжелейшая. Вхождение в пятерку лучших команд мира — это уже большое достижение", — сказал губернатор.
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олимпийские игры, ленинградская область, александр дрозденко
13:14 11.11.2021
 

Власти Ленобласти наградили ватерполисток – участниц Олимпиады–2020

© Фото : Правительство Ленинградской областиВласти Ленобласти наградили ватерполисток – участниц Олимпиады–2020
Власти Ленобласти наградили ватерполисток – участниц Олимпиады–2020 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил сертификаты и подарки за высокие спортивные достижения киришским ватерполисткам, членам команды по водному поло "Кинеф-Сургутнефтегаз", представлявшим Ленинградскую область на летних Олимпийских играх в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Ленинградскую область на XXXII Играх Олимпиады 2020 в Токио представляли восемь спортсменов, шесть из которых — команда ватерполисток "Кинеф-Сургутнефтегаз". В состав команды вошли Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович и Евгения Соболева
"Водное поло — один из любимых видов спорта в Ленинградской области. Мы гордимся командой девушек, которые, по праву носят звания Заслуженных мастеров спорта и чемпионов России. Не случайно, сегодня в Ленинградской области строится много бассейнов. Два будут сданы уже в этом году — в Кингисеппе и Гатчине. Нам нужно, чтобы в каждом городе, где есть условия для занятий спортом, обязательно делать филиалы киришской школы водного поло", — отметил Дрозденко на встрече с ватерполистками, которая прошла во Дворце культуры "КИНЕФ" в Киришах. Отдельно глава региона поблагодарил тренеров — Александра Нарицу и Елену Смурову.
По словам Дрозденко, участие спортсмена в Олимпиаде — это огромная веха в его спортивной карьере.
"Несмотря на четвёртое место, наши девчонки забили 46 из 82 голов российской сборной. А наш вратарь — лучший на Олимпиаде. Мы рассчитывали на медаль, но соперники были сильные, борьба — тяжелейшая. Вхождение в пятерку лучших команд мира — это уже большое достижение", — сказал губернатор.
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Ленинградская областьОлимпийские игрыЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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