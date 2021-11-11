https://ria.ru/20211111/ukraina-1758613889.html

Экс-спикер Рады Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком

Экс-спикер Рады Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком - РИА Новости, 11.11.2021

Экс-спикер Рады Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию об объединении с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:20

2021-11-11T17:20

2021-11-11T17:20

в мире

украина

арсений яценюк

верховная рада украины

арсен аваков

александр корниенко

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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию об объединении с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым и экс-премьером Арсением Яценюком.Ранее первый вице-спикер парламента, один из лидеров пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков объединился с экс-премьером Арсением Яценюком и Аваковым. Сам Аваков опроверг эту информацию и заявил, что не планирует создавать совместную политсилу с Разумковым. Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо также опровергла информацию об объединении."У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали", - цитирует Разумкова LB.ua.Экс-спикер заявил, что такие слухи запускают из офиса президента. "Вы видите: кто запускает эту информацию. Это боты офиса президента и "говорящие головы", которые у них на зарплате. Они придумали "РАЯ" (Разумков – Аваков – Яценюк – ред.). Но как говорят: "рабов в рай не пускают". Это раз... Но если серьезно, такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", - добавил он.Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты "Слуги народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. Он создал в украинском парламенте межфракционное объединение "Разумная политика", куда войдут 25 депутатов.Украинский парламент в июле удовлетворил заявление Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Новым главой МВД стал Денис Монастырский. Аваков заявил, что видит свое будущее в политике.Яценюк покинул пост премьера в 2016 году. Одним из наиболее известных его проектов стала "Стена", которую он предлагал построить на границе с РФ. Позже по инициативе самого Яценюка ее переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. Проект не завершен до сих пор.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/razumkov-1755451761.html

https://ria.ru/20211007/razumkov-1753479256.html

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в мире, украина, арсений яценюк, верховная рада украины, арсен аваков, александр корниенко