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Стало известно, кто согреет Украину зимой
На Украине нашли замену российскому топливу - РИА Новости, 11.11.2021
Стало известно, кто согреет Украину зимой
В нынешнем отопительном сезоне Украина приобретет в основном американский и польский уголь, заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:52
2021-11-11T17:14
экономика
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В нынешнем отопительном сезоне Украина приобретет в основном американский и польский уголь, заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в интервью каналу "Эспрессо".При этом он обвинил Россию в препятствовании поставкам из Казахстана, из-за чего Киев больше рассчитывает на польское и американское топливо.По его словам, страна намерена закупить около двух миллионов тонн угля.В конце октября стало известно, что из-за растущих внутренних потребностей Москва с 1 ноября перестает экспортировать энергетический уголь на Украину, за исключением коксующегося.По данным компании "Укрэнерго", запасы сырья на ТЭС страны на эту дату составляли 542,8 тысячи тонн. Минэнерго заявило о планах импортировать еще 562 тысячи тонн, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, на складах тепловых электростанций находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.
https://ria.ru/20211110/ugol-1758480091.html
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экономика, в мире, украина, укрэнерго
16:52 11.11.2021 (обновлено: 17:14 11.11.2021)
 
На Украине нашли замену российскому топливу

Первый замглавы Минэнерго Украины Власенко назвал замену российскому топливу

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУгольный разрез
Угольный разрез - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В нынешнем отопительном сезоне Украина приобретет в основном американский и польский уголь, заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в интервью каналу "Эспрессо".
"На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана", — сказал чиновник.
При этом он обвинил Россию в препятствовании поставкам из Казахстана, из-за чего Киев больше рассчитывает на польское и американское топливо.
По его словам, страна намерена закупить около двух миллионов тонн угля.
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По данным компании "Укрэнерго", запасы сырья на ТЭС страны на эту дату составляли 542,8 тысячи тонн. Минэнерго заявило о планах импортировать еще 562 тысячи тонн, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".
Как сообщил в среду депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, на складах тепловых электростанций находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.
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