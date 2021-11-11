https://ria.ru/20211111/tatarstan-1758571343.html

В Татарстане введут QR-коды на транспорте

В Татарстане введут QR-коды на транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

В Татарстане введут QR-коды на транспорте

QR-коды о вакцинации будут требовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана, сообщает региональный оперштаб по противодействию... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:16

2021-11-11T14:16

2021-11-11T14:50

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. QR-коды о вакцинации будут требовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства республики."По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером республики провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов. QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт – городской, пригородный, межмуниципальный", - говорится в сообщении.Отмечается, что допуск в транспорт будет осуществляться по QR-кодам, полученным на портале Госуслуг (вакцинированные и переболевшие) и QR–кодам о наличии медотвода (Минздравом республики разрабатывается единый QR-код, который будут выдавать жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации).Проверку QR-кодов в обществом транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики, для них предусмотрят субсидии на приобретение технических средств для проверки, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции."Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков на момент посадки пассажира в общественный транспорт", - говорится в сообщении.По решению президента республики, как отмечается, перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, рустам минниханов, здоровье - общество