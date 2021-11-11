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В Ленобласти до конца 2021 года построят три Дома культуры
В Ленобласти до конца 2021 года построят три Дома культуры - РИА Новости, 11.11.2021
В Ленобласти до конца 2021 года построят три Дома культуры
В Ленинградской области до конца года в рамках адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию три дома культуры (ДК): в поселке Пчевжа, в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:35
2021-11-11T13:35
2021-11-11T13:35
ленинградская область
киришский район
бокситогорский район
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области до конца года в рамках адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию три дома культуры (ДК): в поселке Пчевжа, в деревне Пеники Ломоносовского района, в поселке Заборье Бокситогорского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, о планах строительства рассказал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в поселок Пчевжа в Киришском районе. Там к вводу в эксплуатацию после ремонта готовят новый Дом культуры. Его возведение началось весной 2020 года. Реализация проекта осуществляется в рамках региональной программы комплексного развития сельских территорий, финансируемой за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.Площадь здания вместимостью 230 человек составила 885 квадратных метров. В доме культуры расположены хореографическая и театральная студии, а также студия декоративно-прикладного искусства. В фойе разместят складной теннисный стол для четырех игроков. Танцевальный зал рассчитан на единовременное посещение 26 человек, с помещением для диджея. Зрительный зал ― на 150 мест, в том числе предусмотрено восемь мест для маломобильных групп населения, одно из которых для инвалида в кресле-коляске. В составе библиотеки предусмотрено три помещения: читальный зал и два помещения открытого и закрытого фондов."Контраст налицо. Зал для хореографии в новом доме культуры такой же по площади как весь старый ДК, который планируется переоборудовать в отделение почты. Но именно так и меняется Ленинградская область. К концу года новый культурный центр, который очень ждут жители, полностью оборудуют и введут в эксплуатацию. Более того, местная администрация планирует организовать показ кинофильмов и собирается получить для этого лицензию в комитете по культуре. Проблем не вижу. Тем более все условия для этого созданы", ― сказал, осматривая объект.До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще три Дома культура в трех населенных пунктах Ленинградской области.
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киришский район
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РИА Новости
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киришский район, бокситогорский район, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области до конца года в рамках адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию три дома культуры (ДК): в поселке Пчевжа, в деревне Пеники Ломоносовского района
, в поселке Заборье Бокситогорского района
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, о планах строительства рассказал глава региона Александр Дрозденко
в ходе рабочей поездки в поселок Пчевжа в Киришском районе
. Там к вводу в эксплуатацию после ремонта готовят новый Дом культуры. Его возведение началось весной 2020 года. Реализация проекта осуществляется в рамках региональной программы комплексного развития сельских территорий, финансируемой за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.
Площадь здания вместимостью 230 человек составила 885 квадратных метров. В доме культуры расположены хореографическая и театральная студии, а также студия декоративно-прикладного искусства. В фойе разместят складной теннисный стол для четырех игроков. Танцевальный зал рассчитан на единовременное посещение 26 человек, с помещением для диджея. Зрительный зал ― на 150 мест, в том числе предусмотрено восемь мест для маломобильных групп населения, одно из которых для инвалида в кресле-коляске. В составе библиотеки предусмотрено три помещения: читальный зал и два помещения открытого и закрытого фондов.
"Контраст налицо. Зал для хореографии в новом доме культуры такой же по площади как весь старый ДК, который планируется переоборудовать в отделение почты. Но именно так и меняется Ленинградская область. К концу года новый культурный центр, который очень ждут жители, полностью оборудуют и введут в эксплуатацию. Более того, местная администрация планирует организовать показ кинофильмов и собирается получить для этого лицензию в комитете по культуре. Проблем не вижу. Тем более все условия для этого созданы", ― сказал, осматривая объект.
До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще три Дома культура в трех населенных пунктах Ленинградской области.