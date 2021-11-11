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В Ленобласти до конца 2021 года построят три Дома культуры

В Ленобласти до конца 2021 года построят три Дома культуры - РИА Новости, 11.11.2021

В Ленобласти до конца 2021 года построят три Дома культуры

В Ленинградской области до конца года в рамках адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию три дома культуры (ДК): в поселке Пчевжа, в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:35

2021-11-11T13:35

2021-11-11T13:35

ленинградская область

киришский район

бокситогорский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области до конца года в рамках адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию три дома культуры (ДК): в поселке Пчевжа, в деревне Пеники Ломоносовского района, в поселке Заборье Бокситогорского района, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, о планах строительства рассказал глава региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в поселок Пчевжа в Киришском районе. Там к вводу в эксплуатацию после ремонта готовят новый Дом культуры. Его возведение началось весной 2020 года. Реализация проекта осуществляется в рамках региональной программы комплексного развития сельских территорий, финансируемой за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.Площадь здания вместимостью 230 человек составила 885 квадратных метров. В доме культуры расположены хореографическая и театральная студии, а также студия декоративно-прикладного искусства. В фойе разместят складной теннисный стол для четырех игроков. Танцевальный зал рассчитан на единовременное посещение 26 человек, с помещением для диджея. Зрительный зал ― на 150 мест, в том числе предусмотрено восемь мест для маломобильных групп населения, одно из которых для инвалида в кресле-коляске. В составе библиотеки предусмотрено три помещения: читальный зал и два помещения открытого и закрытого фондов."Контраст налицо. Зал для хореографии в новом доме культуры такой же по площади как весь старый ДК, который планируется переоборудовать в отделение почты. Но именно так и меняется Ленинградская область. К концу года новый культурный центр, который очень ждут жители, полностью оборудуют и введут в эксплуатацию. Более того, местная администрация планирует организовать показ кинофильмов и собирается получить для этого лицензию в комитете по культуре. Проблем не вижу. Тем более все условия для этого созданы", ― сказал, осматривая объект.До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще три Дома культура в трех населенных пунктах Ленинградской области.

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киришский район

бокситогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киришский район, бокситогорский район, александр дрозденко