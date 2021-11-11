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Шоубиз
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Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4"
Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4" - РИА Новости, 11.11.2021
Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4"
Сильвестр Сталлоне вспомнил о мощном ударе Дольфа Лундгрена на съемках фильма "Рокки-4", который едва не стоил ему жизни. Актеру пришлось оказать оперативную... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:51
2021-11-11T10:51
шоубиз
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сильвестр сталлоне
дольф лундгрен
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне вспомнил о мощном ударе Дольфа Лундгрена на съемках фильма "Рокки-4", который едва не стоил ему жизни. Актеру пришлось оказать оперативную медицинскую помощь.Сталлоне признался, что почувствовал боль не сразу, а только на следующую ночь, сообщает New York Post.Роль в серии фильмов о Рокки Бальбоа стала культовой для актера. Лауреат премии "Оскар" повторил свой легендарный образ в двух фильмах боксерской драмы "Крид", однако отказался сниматься в третьей части.
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знаменитости, сильвестр сталлоне, дольф лундгрен, кино и сериалы
10:51 11.11.2021
 
Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4"

Сталлоне вспомнил о реанимации из-за мощного удара Лундгрена на съемках "Рокки-4"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер, режиссер Сильвестр Сталлоне на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне вспомнил о мощном ударе Дольфа Лундгрена на съемках фильма "Рокки-4", который едва не стоил ему жизни. Актеру пришлось оказать оперативную медицинскую помощь.

"Мы снимали мой выход, его выход и представление. А потом во время сцены драки я пропустил серьезный удар, и меня пришлось отправлять в реанимацию Калифорнии из Канады", – признался актер.

Сталлоне признался, что почувствовал боль не сразу, а только на следующую ночь, сообщает New York Post.

"Он меня растерзал. Я не почувствовал этого в моменте, но на следующую ночь у меня подскочило давление до 260, я уже собирался поговорить с ангелами. А потом узнал, что буду в экстренном полете на малой высоте", – добавил актер.

Роль в серии фильмов о Рокки Бальбоа стала культовой для актера. Лауреат премии "Оскар" повторил свой легендарный образ в двух фильмах боксерской драмы "Крид", однако отказался сниматься в третьей части.
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