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Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4"

Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4" - РИА Новости, 11.11.2021

Сталлоне вспомнил почти смертельный удар Лундгрена на съемках "Рокки-4"

Сильвестр Сталлоне вспомнил о мощном ударе Дольфа Лундгрена на съемках фильма "Рокки-4", который едва не стоил ему жизни. Актеру пришлось оказать оперативную... РИА Новости, 11.11.2021

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сильвестр Сталлоне вспомнил о мощном ударе Дольфа Лундгрена на съемках фильма "Рокки-4", который едва не стоил ему жизни. Актеру пришлось оказать оперативную медицинскую помощь.Сталлоне признался, что почувствовал боль не сразу, а только на следующую ночь, сообщает New York Post.Роль в серии фильмов о Рокки Бальбоа стала культовой для актера. Лауреат премии "Оскар" повторил свой легендарный образ в двух фильмах боксерской драмы "Крид", однако отказался сниматься в третьей части.

https://ria.ru/20201211/stallone-1588654374.html

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знаменитости, сильвестр сталлоне, дольф лундгрен, кино и сериалы