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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Сильвестр Сталлоне не появится в третьей части боксерской драмы "Крид"
Сильвестр Сталлоне не появится в третьей части боксерской драмы "Крид"
СМИ узнали, что Сильвестр Сталлоне не снимется в третьей части фильма "Крид", сообщает THR. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:06
2021-04-07T13:06
культура
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сильвестр сталлоне
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что Сильвестр Сталлоне не снимется в третьей части фильма "Крид", сообщает THR. Представитель голливудского актера подтвердил изданию The Hollywood Reporter эту информацию, но не уточнил, по какой причине Сталлоне не будет в сиквеле. Лауреат премии "Оскар" повторил свою культовую роль Рокии Баольбоа в двух предыдущих фильмах боксерской драмы. Он сыграл наставника персонажа Майкла Бакари Джордана — Адониса "Донни" Крида, сына Аполло Крида (с ним когда-то дрался Рокки).Первая часть под названием "Крид: Наследие Рокки" вышла в 2015-м году. За роль тренера Сильвестр Сталлоне получил номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". За этим фильмом последовала вторая часть, которая вышла в ноябре 2018 года. Обе ленты имели успех в прокате, а также получили высокие оценки критиков и зрителей. Премьера третьего фильма запланирована на ноябрь 2022 года.
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бокс, кино и сериалы, новости культуры, сильвестр сталлоне

Сильвестр Сталлоне не появится в третьей части боксерской драмы "Крид"

13:06 07.04.2021
 
© Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Chartoff Winkler Production, 2018Кадр из фильма "Крид 2"(2018)
Кадр из фильма Крид 2(2018) - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Chartoff Winkler Production, 2018
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что Сильвестр Сталлоне не снимется в третьей части фильма "Крид", сообщает THR.
Представитель голливудского актера подтвердил изданию The Hollywood Reporter эту информацию, но не уточнил, по какой причине Сталлоне не будет в сиквеле.
Лауреат премии "Оскар" повторил свою культовую роль Рокии Баольбоа в двух предыдущих фильмах боксерской драмы. Он сыграл наставника персонажа Майкла Бакари Джордана — Адониса "Донни" Крида, сына Аполло Крида (с ним когда-то дрался Рокки).
Первая часть под названием "Крид: Наследие Рокки" вышла в 2015-м году. За роль тренера Сильвестр Сталлоне получил номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". За этим фильмом последовала вторая часть, которая вышла в ноябре 2018 года.
Обе ленты имели успех в прокате, а также получили высокие оценки критиков и зрителей.
Премьера третьего фильма запланирована на ноябрь 2022 года.
 
КультураБоксКино и сериалыНовости культурыСильвестр Сталлоне
 
 
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