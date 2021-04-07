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Сильвестр Сталлоне не появится в третьей части боксерской драмы "Крид"

Сильвестр Сталлоне не появится в третьей части боксерской драмы "Крид"

СМИ узнали, что Сильвестр Сталлоне не снимется в третьей части фильма "Крид", сообщает THR. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:06

2021-04-07T13:06

2021-04-07T13:06

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сильвестр сталлоне

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что Сильвестр Сталлоне не снимется в третьей части фильма "Крид", сообщает THR. Представитель голливудского актера подтвердил изданию The Hollywood Reporter эту информацию, но не уточнил, по какой причине Сталлоне не будет в сиквеле. Лауреат премии "Оскар" повторил свою культовую роль Рокии Баольбоа в двух предыдущих фильмах боксерской драмы. Он сыграл наставника персонажа Майкла Бакари Джордана — Адониса "Донни" Крида, сына Аполло Крида (с ним когда-то дрался Рокки).Первая часть под названием "Крид: Наследие Рокки" вышла в 2015-м году. За роль тренера Сильвестр Сталлоне получил номинацию на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". За этим фильмом последовала вторая часть, которая вышла в ноябре 2018 года. Обе ленты имели успех в прокате, а также получили высокие оценки критиков и зрителей. Премьера третьего фильма запланирована на ноябрь 2022 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бокс, кино и сериалы, новости культуры, сильвестр сталлоне