Глава района в Югре подписал несколько соглашений на форуме в Петербурге
Глава Сургутского района Трубецкой подписал несколько соглашений на форуме в Петербурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой заключил ряд соглашений в рамках международного форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, а также начал переговоры с компаниями, которые готовы вести жилищное строительство на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба райадминистрации.
В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Сургутского района и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга". Помимо этого, Андрей Трубецкой договорился о сотрудничестве с генеральным директором АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Верой Штокайло.
"Цели участия в форуме – найти инвесторов, застройщиков на территории района. Имеющиеся наши местные застройщики не горят желанием работать с администрацией района по нынешним ценам, которые устанавливает региональная служба по тарифам. Законтачились с челябинской фирмой, есть предложения из Курганской области. Это прекрасная возможность рассказать не только о Сургутском районе, но и Югре в целом, ведь благодаря позиции губернатора и правительства созданы уникальные меры поддержки предпринимательства и промышленных предприятий", - пояснил Трубецкой журналистам.
Он уточнил, что на территории Сургутского района реализуется около 200 инвестиционных проектов, в том числе четыре – приоритетных, одобренных и поддержанных губернатором Югры Натальей Комаровой. Так, по итогам 2020 года, несмотря на пандемию, объем инвестиций в регионе вырос и превысил один триллион рублей.
"Поскольку основу экономики района составляют предприятия топливно-энергетического комплекса, был сформирован перечень товарных групп, которые ежегодно закупаются нашими предприятиями. У нас работают семь ВИНКов (вертикально-интегрированная нефтяная компания) и 17 независимых производителей добычи нефти. Данный перечень составляет 200 миллиардов рублей – это тот незакрытый инвестиционный потенциал для предприятий", - добавил Трубецкой.