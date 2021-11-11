https://ria.ru/20211111/soglasheniya-1758640234.html

Глава района в Югре подписал несколько соглашений на форуме в Петербурге

Глава района в Югре подписал несколько соглашений на форуме в Петербурге - РИА Новости, 11.11.2021

Глава района в Югре подписал несколько соглашений на форуме в Петербурге

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой заключил ряд соглашений в рамках международного форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, а также... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:16

2021-11-11T19:16

2021-11-11T19:16

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой заключил ряд соглашений в рамках международного форума "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге, а также начал переговоры с компаниями, которые готовы вести жилищное строительство на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба райадминистрации.В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Сургутского района и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга". Помимо этого, Андрей Трубецкой договорился о сотрудничестве с генеральным директором АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Верой Штокайло."Цели участия в форуме – найти инвесторов, застройщиков на территории района. Имеющиеся наши местные застройщики не горят желанием работать с администрацией района по нынешним ценам, которые устанавливает региональная служба по тарифам. Законтачились с челябинской фирмой, есть предложения из Курганской области. Это прекрасная возможность рассказать не только о Сургутском районе, но и Югре в целом, ведь благодаря позиции губернатора и правительства созданы уникальные меры поддержки предпринимательства и промышленных предприятий", - пояснил Трубецкой журналистам.Он уточнил, что на территории Сургутского района реализуется около 200 инвестиционных проектов, в том числе четыре – приоритетных, одобренных и поддержанных губернатором Югры Натальей Комаровой. Так, по итогам 2020 года, несмотря на пандемию, объем инвестиций в регионе вырос и превысил один триллион рублей."Поскольку основу экономики района составляют предприятия топливно-энергетического комплекса, был сформирован перечень товарных групп, которые ежегодно закупаются нашими предприятиями. У нас работают семь ВИНКов (вертикально-интегрированная нефтяная компания) и 17 независимых производителей добычи нефти. Данный перечень составляет 200 миллиардов рублей – это тот незакрытый инвестиционный потенциал для предприятий", - добавил Трубецкой.

https://ria.ru/20211109/komarova-1758315664.html

https://ria.ru/20211021/poligony-1755708893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкт-петербург, курганская область, сургутский район, наталья комарова, россия