https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758609879.html

В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД

В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД - РИА Новости, 11.11.2021

В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД

Изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, были ожидаемыми, правонарушения должны пресекаться, при... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:06

2021-11-11T17:06

2021-11-11T17:06

общество

совет федерации рф

министерство юстиции рф (минюст россии)

авто

штрафы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_556:0:3078:1418_1920x0_80_0_0_28a0bbca786b9fb09442d3fe03808d4b.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, были ожидаемыми, правонарушения должны пресекаться, при этом ряд вопросов пока не нашли отражения в новой редакции кодекса, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.Минюст подготовил новую редакцию КоАП с изменениями для водителей, написал ранее "Коммерсант". Так, ряд составов, включая отказ остановиться по требованию полицейского, впервые дополнены усиленными санкциями за повторные нарушения - штраф в 40 тысяч рублей, а штраф за стоянку вне специально отведенных "карманов" увеличится с 1 до 3 тысяч рублей."Изменения в КоАП были ожидаемые. Об этом давно говорилось и обсуждалось. И далеко еще не все вопросы внесены и стали реальностью в кодексе, в частности речь об электросамокатах и средней скорости", - сказал политикПо его мнению, "обязательно нужно вводить очень строгие меры, когда речь идет о пьяных водителях". Васильев поддержал штрафы в размере 50 тысяч рублей в отношении водителей, которые позволяют себе садиться пьяными за руль и еще при этом везти в салоне детей.Сенатор подчеркнул, что административные правонарушения на дорогах "должны пресекаться, и это внесет позитивные изменения в нашу жизнь".Васильев отметил, что на сегодняшний день в КоАП не внесены изменения по использованию электросамокатов. "Но это правильно, потому что вопрос еще не окончательно подготовлен и пока рано говорить о внесении серьезных административных мер. Они будут добавляться в КоАП дополнительно по мере готовности. Не вошел пока в кодекс и вопрос о средней скорости. Эта тема также требует серьезного обсуждения", - заключил он.

https://ria.ru/20211021/kamera-1755598926.html

https://ria.ru/20211111/avtomobili-1758573091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, министерство юстиции рф (минюст россии), авто, штрафы, россия