https://ria.ru/20211111/shtrafy-1758609879.html
В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД
В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД - РИА Новости, 11.11.2021
В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД
Изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, были ожидаемыми, правонарушения должны пресекаться, при... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:06
2021-11-11T17:06
2021-11-11T17:06
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, были ожидаемыми, правонарушения должны пресекаться, при этом ряд вопросов пока не нашли отражения в новой редакции кодекса, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.Минюст подготовил новую редакцию КоАП с изменениями для водителей, написал ранее "Коммерсант". Так, ряд составов, включая отказ остановиться по требованию полицейского, впервые дополнены усиленными санкциями за повторные нарушения - штраф в 40 тысяч рублей, а штраф за стоянку вне специально отведенных "карманов" увеличится с 1 до 3 тысяч рублей."Изменения в КоАП были ожидаемые. Об этом давно говорилось и обсуждалось. И далеко еще не все вопросы внесены и стали реальностью в кодексе, в частности речь об электросамокатах и средней скорости", - сказал политикПо его мнению, "обязательно нужно вводить очень строгие меры, когда речь идет о пьяных водителях". Васильев поддержал штрафы в размере 50 тысяч рублей в отношении водителей, которые позволяют себе садиться пьяными за руль и еще при этом везти в салоне детей.Сенатор подчеркнул, что административные правонарушения на дорогах "должны пресекаться, и это внесет позитивные изменения в нашу жизнь".Васильев отметил, что на сегодняшний день в КоАП не внесены изменения по использованию электросамокатов. "Но это правильно, потому что вопрос еще не окончательно подготовлен и пока рано говорить о внесении серьезных административных мер. Они будут добавляться в КоАП дополнительно по мере готовности. Не вошел пока в кодекс и вопрос о средней скорости. Эта тема также требует серьезного обсуждения", - заключил он.
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общество, совет федерации рф, министерство юстиции рф (минюст россии), авто, штрафы, россия
В Совфеде поддержали предложение повысить штрафы за нарушение ПДД
Сенатор Васильев поддержал предложение ужесточить штрафы за нарушение ПДД
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Изменения в КоАП, касающиеся усиления ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, были ожидаемыми, правонарушения должны пресекаться, при этом ряд вопросов пока не нашли отражения в новой редакции кодекса, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда
Валерий Васильев.
Минюст подготовил новую редакцию КоАП с изменениями для водителей, написал ранее "Коммерсант". Так, ряд составов, включая отказ остановиться по требованию полицейского, впервые дополнены усиленными санкциями за повторные нарушения - штраф в 40 тысяч рублей, а штраф за стоянку вне специально отведенных "карманов" увеличится с 1 до 3 тысяч рублей.
"Изменения в КоАП были ожидаемые. Об этом давно говорилось и обсуждалось. И далеко еще не все вопросы внесены и стали реальностью в кодексе, в частности речь об электросамокатах и средней скорости", - сказал политик
По его мнению, "обязательно нужно вводить очень строгие меры, когда речь идет о пьяных водителях". Васильев поддержал штрафы
в размере 50 тысяч рублей в отношении водителей, которые позволяют себе садиться пьяными за руль и еще при этом везти в салоне детей.
Сенатор подчеркнул, что административные правонарушения на дорогах "должны пресекаться, и это внесет позитивные изменения в нашу жизнь".
Васильев отметил, что на сегодняшний день в КоАП не внесены изменения по использованию электросамокатов. "Но это правильно, потому что вопрос еще не окончательно подготовлен и пока рано говорить о внесении серьезных административных мер. Они будут добавляться в КоАП дополнительно по мере готовности. Не вошел пока в кодекс и вопрос о средней скорости. Эта тема также требует серьезного обсуждения", - заключил он.