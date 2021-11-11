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Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?
Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума? - РИА Новости, 11.11.2021
Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?
Для многих родителей поездка с ребенком, это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона?
2021-11-11T14:00
2021-11-11T14:00
2021-11-11T14:53
не роскошь
подкаст
безопасность
путешествия
технологии
дети
авто
ребенок
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Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?
Для многих родителей поездка с ребенком это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона?
audio/mpeg
Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?
Для многих родителей поездка с ребенком это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона?
audio/mpeg
О том, как правильно воспитывать своих детей, понимать и развивать их, мы вместе с экспертами еженедельно рассказываем в подкасте "Это надолго".В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, безопасность, путешествия, технологии, дети, авто, ребенок, туризм, ян хайцеэр, россия, антон шапарин, аудио
14:00 11.11.2021 (обновлено: 14:53 11.11.2021)
Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?
Для многих родителей поездка с ребенком, это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона?