https://ria.ru/20211111/rebenok-1758549705.html

Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?

Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума? - РИА Новости, 11.11.2021

Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума?

Для многих родителей поездка с ребенком, это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона?

2021-11-11T14:00

2021-11-11T14:00

2021-11-11T14:53

не роскошь

подкаст

безопасность

путешествия

технологии

дети

авто

ребенок

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Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума? Для многих родителей поездка с ребенком это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона? audio/mpeg

Как путешествовать с ребенком безопасно и не сойти с ума? Для многих родителей поездка с ребенком это вызов и мучение. Как сделать путешествие с ребенком безопасным, и что выбрать: автокресло или бустер? Что обязательно должно быть в машине, когда с вами едет юный пассажир? Чем занимать детей в поездке, чтобы они не свели вас с ума, и как пробудить в ребенке интерес к приключениям, оторвав от смартфона? audio/mpeg

О том, как правильно воспитывать своих детей, понимать и развивать их, мы вместе с экспертами еженедельно рассказываем в подкасте "Это надолго".В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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