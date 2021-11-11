https://ria.ru/20211111/qrkod-1758614688.html

Власти готовят законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте

Власти готовят законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 12.11.2021

Власти готовят законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте

В правительстве обсуждают возможность обязательной проверки QR-кодов о вакцинации для допуске в транспорт и кафе. Об этом со ссылкой на источник в кабмине... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-11T17:22

2021-11-11T17:22

2021-11-12T00:25

распространение коронавируса

общество

ржд

госдума рф

здоровье - общество

евгений чаркин

коронавирус в россии

владимир круглый

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В правительстве обсуждают возможность обязательной проверки QR-кодов о вакцинации для допуске в транспорт и кафе. Об этом со ссылкой на источник в кабмине написал РБК.Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции подтвердил РИА Новости, что его сотрудники вместе с представителями профильных ведомств готовят соответствующие законопроекты. Штаб сообщит, когда документы внесут в Госдуму.В РЖД агентству сообщили, что конкретные детали реализации этой меры прорабатываются. Ранее замгендиректора компании Евгений Чаркин отметил, что она технологически готова выполнить такое решение, если появится поручение властей.Сенатор, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый заявил, что на ближайшем заседании поднимет вопрос о возможности внесения изменений в закон об иммунопрофилактике, которые предусматривали бы введение обязательных QR-кодов в период любой пандемии при посещении общественных мест и на транспорте. При этом он добавил, что COVID-19 "пришел к нам надолго", а ограничительных мер в законодательстве пока не прописано.Он предполагает, что речь идет не о нарушении прав россиян, а об их защите."Люди, которые привитые и которые защищены от COVID, могут быть носителями инфекции. И если непривитый гражданин зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно может заразиться", — пояснил политик свою позицию.Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов идею также поддержал.В свою очередь, власти Татарстана уже объявили об ужесточении ограничений в течение двух недель от 6 ноября. В частности, перевозка в общественном транспорте жителей старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для пожилых, не обладающих цифровым сертификатом или документом об отводе по медицинским показаниям. Проводить проверку обяжут перевозчиков, которым власти пообещали компенсировать субсидиями выпадающие доходы от внедрения таких ограничительных мер.

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758598175.html

https://ria.ru/20211111/qr-1758578890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ржд, госдума рф, здоровье - общество, евгений чаркин, коронавирус в россии, владимир круглый, федот тумусов