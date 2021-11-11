Путин посетил "Московский дом Достоевского"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр "Московский дом Достоевского" - обновленную музей-квартиру русского классика, и оставил запись в книге почетных гостей."Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф. М. Достоевском - гениальном мыслителе и патриоте России", - написал Путин.Глава Минкультуры Ольга Любимова провела президенту экскурсию по залам и рассказала о жизни Достоевского."Он контракт подписал, не очень удачный, который заставлял его работать быстро", - заметил Путин по ходу экскурсии."Так и есть", - ответила Любимова.Она напомнила, что роман "Игрок" был написан за 26 дней. Также министр рассказала про вторую жену писателя, благодаря которой сохранились многие экспонаты. Путин отметил, что Достоевский играл в рулетку, после бросил."С рулеткой было покончено", - подтвердила Любимова."В 1871 году, да?" - утончил глава государства."Абсолютно верно", - сказала министр.Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного "Московского дома Достоевского" было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя.В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Музей писателя был открыт во флигеле в 1928 году. При этом помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при его жизни. Исторический интерьер квартиры был воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Достоевского, который оставил подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции - преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков.В экспозиции можно увидеть диван, приобретенный Достоевским в 1866 году во время пребывания в Москве, письменный стол из последней квартиры писателя, чернильный прибор, очки, Евангелие, подаренное женами декабристов в 1850 году, визитные карточки писателя, коробку с гильзами для папирос, копию книжного шкафа, изготовленную по заказу второй жены писателя, Анны Григорьевны Достоевской, для "Музея памяти Ф. М. Достоевского" в 1913 году.Площадь обновленного музея составит около тысячи квадратных метров. В нем появятся экспозиция, посвященная романам Достоевского, и раздел, посвященный восприятию его творчества следующими поколениями писателей, художников, режиссеров.Юбилей великого писателя отмечается во всем мире, а 2021 год объявлен ЮНЕСКО "Годом Достоевского". В России по указу президента реализуется масштабный план юбилейных мероприятий, в первую очередь в местах, связанных с событиями жизни писателя: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе, Новгородской области, селе Даровом Московской области.
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр "Московский дом Достоевского" - обновленную музей-квартиру русского классика, и оставил запись в книге почетных гостей.
"Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф. М. Достоевском - гениальном мыслителе и патриоте России", - написал Путин.
Глава Минкультуры Ольга Любимова провела президенту экскурсию по залам и рассказала о жизни Достоевского.
"Он контракт подписал, не очень удачный, который заставлял его работать быстро", - заметил Путин по ходу экскурсии.
"Так и есть", - ответила Любимова.
Она напомнила, что роман "Игрок" был написан за 26 дней. Также министр рассказала про вторую жену писателя, благодаря которой сохранились многие экспонаты. Путин отметил, что Достоевский играл в рулетку, после бросил.
"С рулеткой было покончено", - подтвердила Любимова.
Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя. Все здание флигеля в 2019 году было передано Государственному музею истории российской литературы имени Даля. В декабре того же года музей-квартира была закрыта для проведения ремонтно-реставрационных работ. Открытие обновленного "Московского дома Достоевского" было решено приурочить к 200-летнему юбилею писателя.
В квартире на Новой Божедомке, которая с 1954 года носит его имя, Федор Достоевский прожил с 1823 по 1837 год. Музей писателя был открыт во флигеле в 1928 году. При этом помещение никогда не перестраивалось, стены, печи и перекрытия сохранились такими, какими они были при его жизни. Исторический интерьер квартиры был воссоздан в 1980 году на основе мемуаров младшего брата Достоевского, который оставил подробное описание квартиры детства, включая чертежи и схемы. Среди мемориальных предметов экспозиции - преддиванный овальный стол, книжный шкаф, портреты родителей и предков.
В экспозиции можно увидеть диван, приобретенный Достоевским в 1866 году во время пребывания в Москве, письменный стол из последней квартиры писателя, чернильный прибор, очки, Евангелие, подаренное женами декабристов в 1850 году, визитные карточки писателя, коробку с гильзами для папирос, копию книжного шкафа, изготовленную по заказу второй жены писателя, Анны Григорьевны Достоевской, для "Музея памяти Ф. М. Достоевского" в 1913 году.
Площадь обновленного музея составит около тысячи квадратных метров. В нем появятся экспозиция, посвященная романам Достоевского, и раздел, посвященный восприятию его творчества следующими поколениями писателей, художников, режиссеров.
Юбилей великого писателя отмечается во всем мире, а 2021 год объявлен ЮНЕСКО "Годом Достоевского". В России по указу президента реализуется масштабный план юбилейных мероприятий, в первую очередь в местах, связанных с событиями жизни писателя: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новокузнецке, Старой Руссе, Новгородской области, селе Даровом Московской области.
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