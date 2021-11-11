https://ria.ru/20211111/puteshestviya-1758542574.html
Названы направления для дешевого отдыха в декабре
Названы направления для дешевого отдыха в декабре - РИА Новости, 11.11.2021
Названы направления для дешевого отдыха в декабре
Россияне в декабре могут купить бюджетные туры из Москвы в Санкт-Петербург и Белоруссию, сообщает Aviasales. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:10
2021-11-11T18:10
2021-11-11T18:10
туризм
будапешт
санкт-петербург
варшава
белоруссия
краснодар
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россияне в декабре могут купить бюджетные туры из Москвы в Санкт-Петербург и Белоруссию, сообщает Aviasales.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и собрали список недорогих внутренних и зарубежных направлений для отдыха в первый зимний месяц.Оказалось, что из Москвы дешевле всего лететь в Санкт-Петербург: авиабилеты туда-обратно стоят от двух тысяч рублей. На новогодние праздники — в два раза дороже.За перелет в Сочи придется отдать не менее 2,5 тысячи рублей, а расходы на билеты на зимние каникулы вырастут почти в 3,5 раза.Из зарубежных направлений дешевле всего в декабре улететь в Белоруссию. Билет в оба конца можно купить за пять тысяч рублей. Ближе к праздникам — дороже в полтора раза.Также бюджетно в декабре можно попасть в Турцию: в Стамбул — всего за шесть тысяч рублей. На зимние каникулы стоимость проездного документа увеличится как минимум на десять тысяч рублей. Перелет в Анталью в этот же период подорожает с семи до 24 тысяч рублей.В число недорогих направлений в начале зимы вошел Будапешт, куда из Москвы можно улететь за 15 тысяч рублей. В новогодние каникулы попасть в столицу Венгрии за эти деньги можно только с пересадкой в Варшаве. Билеты на прямой рейс стоят в два раза дороже.В ОАЭ в декабре можно улететь за 13 тысяч рублей, но на Новый год цена увеличивается как минимум до 40 тысяч рублей.Доступным направлением для путешественников являются и Афины, правда, к зимним каникулам стоимость рейсов из Москвы вырастет с 15 до 30 тысячи рублей.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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будапешт, санкт-петербург, варшава, белоруссия, краснодар, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, афины, оаэ, стамбул, турция, греция, москва, новый год, анталья (провинция), сочи, куда можно лететь
Названы направления для дешевого отдыха в декабре
Россияне в декабре могут купить бюджетные туры из Москвы в Санкт-Петербург и Белоруссию
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россияне в декабре могут купить бюджетные туры из Москвы в Санкт-Петербург и Белоруссию, сообщает Aviasales.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и собрали список недорогих внутренних и зарубежных направлений для отдыха в первый зимний месяц.
Оказалось, что из Москвы дешевле всего лететь в Санкт-Петербург: авиабилеты туда-обратно стоят от двух тысяч рублей. На новогодние праздники — в два раза дороже.
За перелет в Сочи придется отдать не менее 2,5 тысячи рублей, а расходы на билеты на зимние каникулы вырастут почти в 3,5 раза.
Из зарубежных направлений дешевле всего в декабре улететь в Белоруссию. Билет в оба конца можно купить за пять тысяч рублей. Ближе к праздникам — дороже в полтора раза.
Также бюджетно в декабре можно попасть в Турцию: в Стамбул — всего за шесть тысяч рублей. На зимние каникулы стоимость проездного документа увеличится как минимум на десять тысяч рублей. Перелет в Анталью в этот же период подорожает с семи до 24 тысяч рублей.
В число недорогих направлений в начале зимы вошел Будапешт, куда из Москвы можно улететь за 15 тысяч рублей. В новогодние каникулы попасть в столицу Венгрии за эти деньги можно только с пересадкой в Варшаве. Билеты на прямой рейс стоят в два раза дороже.
В ОАЭ в декабре можно улететь за 13 тысяч рублей, но на Новый год цена увеличивается как минимум до 40 тысяч рублей.
Доступным направлением для путешественников являются и Афины, правда, к зимним каникулам стоимость рейсов из Москвы вырастет с 15 до 30 тысячи рублей.