https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html

Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги

Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги - РИА Новости, 11.11.2021

Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги

Робот российской компании "Промобот" начал помогать врачам в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, он измеряет количество сахара и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:04

2021-11-11T11:04

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Робот российской компании "Промобот" начал помогать врачам в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, он измеряет количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру, а также проводит скрининговый опрос пациента, сообщает пресс-служба компании."В Калужском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу "механический сотрудник" - российский сервисный робот Promobot. Он помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться", - говорится в сообщении.Как отмечают в пресс-службе, медицинский робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента.Также в компании отметили, что если решение покажет положительные результаты, то в течении 2022-2023 годов не менее 10 роботов-медиков могут отправить в онкодиспансеры Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и других городов России.Ранее пресс-служба компании сообщала, что студенты пермского медуниверситета имени Вагнера (ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера) стали сдавать экзамены человекоподобному роботу Юре, который способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать качество обследования, правильность постановки диагноза. Также отмечалось, что робот работает в Республиканской станции переливания крови в Уфе.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. "Промобот" — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.

https://ria.ru/20210916/robot-1750324700.html

https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html

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