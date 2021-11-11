Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html
Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги
Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги - РИА Новости, 11.11.2021
Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги
Робот российской компании "Промобот" начал помогать врачам в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, он измеряет количество сахара и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:04
2021-11-11T11:04
общество
пермь
уфа
promobot
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758077472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c7c5f69c0912513fd5b496b57a0d11e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Робот российской компании "Промобот" начал помогать врачам в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, он измеряет количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру, а также проводит скрининговый опрос пациента, сообщает пресс-служба компании."В Калужском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу "механический сотрудник" - российский сервисный робот Promobot. Он помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться", - говорится в сообщении.Как отмечают в пресс-службе, медицинский робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента.Также в компании отметили, что если решение покажет положительные результаты, то в течении 2022-2023 годов не менее 10 роботов-медиков могут отправить в онкодиспансеры Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и других городов России.Ранее пресс-служба компании сообщала, что студенты пермского медуниверситета имени Вагнера (ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера) стали сдавать экзамены человекоподобному роботу Юре, который способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать качество обследования, правильность постановки диагноза. Также отмечалось, что робот работает в Республиканской станции переливания крови в Уфе.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. "Промобот" — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.
https://ria.ru/20210916/robot-1750324700.html
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
пермь
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758077472_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_ebe817309d9b8c85a8525352bd481291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, пермь, уфа, promobot, россия
11:04 11.11.2021
 
Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги

"Промобот" поможет врачам в онкодиспансере Калуги, он проводит опрос и делает анализы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Тестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Робот российской компании "Промобот" начал помогать врачам в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, он измеряет количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру, а также проводит скрининговый опрос пациента, сообщает пресс-служба компании.
"В Калужском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу "механический сотрудник" - российский сервисный робот Promobot. Он помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться", - говорится в сообщении.
Презентация нового робота компании Промобот на форуме Skolkovo Robotics - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 13:36
Робот компании "Промобот" будет работать в Нигерии
Как отмечают в пресс-службе, медицинский робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента.
"По словам разработчиков, робот значительно упрощает труд "живого" врача и освобождает время для более сложных задач, взяв на себя всю механическую работу по сбору данных пациента. Специально для онкодиспансера, разработчики создали уникальную лингвистическую базу, необходимую для ответов на вопросы связанных с медицинской тематикой, а также произвели интеграцию и информационной системой "МИС", для автоматической передачи данных об измерениях с приборов робота!" - сообщили в пресс-службе.
Также в компании отметили, что если решение покажет положительные результаты, то в течении 2022-2023 годов не менее 10 роботов-медиков могут отправить в онкодиспансеры Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и других городов России.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что студенты пермского медуниверситета имени Вагнера (ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера) стали сдавать экзамены человекоподобному роботу Юре, который способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать качество обследования, правильность постановки диагноза. Также отмечалось, что робот работает в Республиканской станции переливания крови в Уфе.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. "Промобот" — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.
Робот Promobot V.4 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 13:30
Российский робот "Промобот" начал работать охранником в Берлине
 
ОбществоПермьУфаPromobotРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты