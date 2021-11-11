Робот "Промобот" начал помогать врачам в онкодиспансере Калуги
"Промобот" поможет врачам в онкодиспансере Калуги, он проводит опрос и делает анализы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТестирование роботов Promobot V.4 в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Робот российской компании "Промобот" начал помогать врачам в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере, он измеряет количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру, а также проводит скрининговый опрос пациента, сообщает пресс-служба компании.
"В Калужском областном клиническом онкологическом диспансере начал работу "механический сотрудник" - российский сервисный робот Promobot. Он помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в пресс-службе, медицинский робот способен измерять первичные показатели здоровья человека (количество сахара и кислорода в крови, объём лёгких, температуру), а также проводить скрининговый опрос пациента.
"По словам разработчиков, робот значительно упрощает труд "живого" врача и освобождает время для более сложных задач, взяв на себя всю механическую работу по сбору данных пациента. Специально для онкодиспансера, разработчики создали уникальную лингвистическую базу, необходимую для ответов на вопросы связанных с медицинской тематикой, а также произвели интеграцию и информационной системой "МИС", для автоматической передачи данных об измерениях с приборов робота!" - сообщили в пресс-службе.
Также в компании отметили, что если решение покажет положительные результаты, то в течении 2022-2023 годов не менее 10 роботов-медиков могут отправить в онкодиспансеры Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и других городов России.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что студенты пермского медуниверситета имени Вагнера (ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера) стали сдавать экзамены человекоподобному роботу Юре, который способен безошибочно воспроизводить поведение пациента на приеме, оценивать качество обследования, правильность постановки диагноза. Также отмечалось, что робот работает в Республиканской станции переливания крови в Уфе.