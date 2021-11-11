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Наука
https://ria.ru/20211111/premiya-1758628575.html
Объявлен шорт-лист премии "За верность науке"
Объявлен шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 11.11.2021
Объявлен шорт-лист премии "За верность науке"
На заседании экспертного совета VII Всероссийской премии "За верность науке" объявили шорт-лист участников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Премия... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:18
2021-11-11T18:20
наука
российская академия наук
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На заседании экспертного совета VII Всероссийской премии "За верность науке" объявили шорт-лист участников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров. Победителей назовут на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября."В этом году экспертному совету было представлено рекордное количество заявок — 744, из них в шорт-листы отобрано 74. Выбор был действительно непростой, качество заявок в этом году очень высокое. Отмечу, что в финальный тур вышли сильные региональные и университетские проекты, которые составили достойную конкуренцию федеральным СМИ. Теперь перед экспертами стоит еще одна трудная задача - выбрать лучшего в каждой номинации", — приводятся в сообщении слова заместителя министра науки и высшего образования Елены Дружининой.Премия будет присуждена в 14 номинациях: "Лучшая программа о науке на радио", "Лучшая программа о науке на ТВ", "Лучшее периодическое издание о науке", "Лучший онлайн-проект о науке", "Лучшее электронное СМИ о науке", "Лучший научно-просветительский проект года, "Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей", "Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых", "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды", "Специальная номинация по Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", "Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации", "Специальный приз за популяризацию космической отрасли", "Специальный приз за популяризацию национального проекта "Наука и университеты", "Специальный приз за популяризацию атомной отрасли".В частности, в шорт-лист вошли два проекта МИА "Россия сегодня" — спецпроект "Новости – Ядерные технологии" в номинации "Специальный приз за популяризацию атомной отрасли" и документальная VR-история "Неизвестный знаменосец: VR-реконструкция" в номинации "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды".В шорт-лист также вошли: программа "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" телеканала "Россия – Культура", цикл телевизионных передач "Гамбургский счет", подготовленный Институтом археологии РАН, просветительский проект "#Наука_ВеликойПобеды" Курчатовского института, мультимедийный научно-просветительский проект "Неизвестные герои науки" Российского научного фонда, журнал "Популярная механика", электронные СМИ "N+1", "Naked Science", "Нейроновости", "Научная Россия", портал журнала "Наука и жизнь" и многие другие мультимедийные проекты.В министерстве отмечают, что победителей ждут денежные призы, а также специальные награды за популяризацию космической и атомной отраслей и национального проекта "Наука и университеты": поездка на один из космодромов, участие в экспедиции к Северному полюсу на "Ледоколе знаний" в августе 2022 года и продвижение собственного научно-популярного проекта.Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".Премия "За верность науке" вручается в рамках мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.
https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html
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российская академия наук, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
18:18 11.11.2021 (обновлено: 18:20 11.11.2021)
 

Объявлен шорт-лист премии "За верность науке"

© Фото : Пресс-служба Минобрнауки РФПремия "За верность науке"
Премия За верность науке - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Пресс-служба Минобрнауки РФ
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На заседании экспертного совета VII Всероссийской премии "За верность науке" объявили шорт-лист участников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Премия вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров. Победителей назовут на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября.
"В этом году экспертному совету было представлено рекордное количество заявок — 744, из них в шорт-листы отобрано 74. Выбор был действительно непростой, качество заявок в этом году очень высокое. Отмечу, что в финальный тур вышли сильные региональные и университетские проекты, которые составили достойную конкуренцию федеральным СМИ. Теперь перед экспертами стоит еще одна трудная задача - выбрать лучшего в каждой номинации", — приводятся в сообщении слова заместителя министра науки и высшего образования Елены Дружининой.
Премия будет присуждена в 14 номинациях: "Лучшая программа о науке на радио", "Лучшая программа о науке на ТВ", "Лучшее периодическое издание о науке", "Лучший онлайн-проект о науке", "Лучшее электронное СМИ о науке", "Лучший научно-просветительский проект года, "Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей", "Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди молодых ученых", "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды", "Специальная номинация по Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", "Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации", "Специальный приз за популяризацию космической отрасли", "Специальный приз за популяризацию национального проекта "Наука и университеты", "Специальный приз за популяризацию атомной отрасли".
В частности, в шорт-лист вошли два проекта МИА "Россия сегодня" — спецпроект "Новости – Ядерные технологии" в номинации "Специальный приз за популяризацию атомной отрасли" и документальная VR-история "Неизвестный знаменосец: VR-реконструкция" в номинации "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды".
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В шорт-лист также вошли: программа "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" телеканала "Россия – Культура", цикл телевизионных передач "Гамбургский счет", подготовленный Институтом археологии РАН, просветительский проект "#Наука_ВеликойПобеды" Курчатовского института, мультимедийный научно-просветительский проект "Неизвестные герои науки" Российского научного фонда, журнал "Популярная механика", электронные СМИ "N+1", "Naked Science", "Нейроновости", "Научная Россия", портал журнала "Наука и жизнь" и многие другие мультимедийные проекты.
В министерстве отмечают, что победителей ждут денежные призы, а также специальные награды за популяризацию космической и атомной отраслей и национального проекта "Наука и университеты": поездка на один из космодромов, участие в экспедиции к Северному полюсу на "Ледоколе знаний" в августе 2022 года и продвижение собственного научно-популярного проекта.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
Премия "За верность науке" вручается в рамках мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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