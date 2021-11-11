Звездам "Гарри Поттера" предложили сняться в юбилейном спецэпизоде
Звездам "Гарри Поттера" предложили сняться в юбилейном спецэпизоде к 20-летию франшизы
© Heyday Films (2011)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"
© Heyday Films (2011)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Звездам "Гарри Поттера" – Дэниэлу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту, а также другим актерам оригинального проекта – предложили сняться в специальном эпизоде, приуроченном к 20-летию первого фильма серии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что в проекте планируется воссоздать некоторые любимые фанатами моменты, например, посадку на "Хогвартс-экспресс", на котором можно добраться до магической школы, а также сцену Святочного бала.
Сообщается, что идея о воссоединении актеров могла прийти продюсерам после успеха спецэпизода сериала "Друзья". Однако пока звезды "Гарри Поттера" не подтвердили участие в проекте.
"Шоу окутано тайной, поскольку те, кто работает над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет замечательно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение", – рассказал источник.
Ранее стали известны подробности съемок первой части фильма "Гарри Поттер и философский камень".
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