https://ria.ru/20211111/potter-1758551396.html

Звездам "Гарри Поттера" предложили сняться в юбилейном спецэпизоде

Звездам "Гарри Поттера" предложили сняться в юбилейном спецэпизоде - РИА Новости, 11.11.2021

Звездам "Гарри Поттера" предложили сняться в юбилейном спецэпизоде

Звездам "Гарри Поттера" – Дэниэлу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту, а также другим актерам оригинального проекта – предложили сняться в специальном... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:21

2021-11-11T13:21

2021-11-11T13:21

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Звездам "Гарри Поттера" – Дэниэлу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту, а также другим актерам оригинального проекта – предложили сняться в специальном эпизоде, приуроченном к 20-летию первого фильма серии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.Уточняется, что в проекте планируется воссоздать некоторые любимые фанатами моменты, например, посадку на "Хогвартс-экспресс", на котором можно добраться до магической школы, а также сцену Святочного бала.Сообщается, что идея о воссоединении актеров могла прийти продюсерам после успеха спецэпизода сериала "Друзья". Однако пока звезды "Гарри Поттера" не подтвердили участие в проекте.Ранее стали известны подробности съемок первой части фильма "Гарри Поттер и философский камень".

https://ria.ru/20201118/grin-1585233000.html

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шоу-бизнес, эмма уотсон, гарри поттер, знаменитости, кино и сериалы, новости культуры