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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html
Тролль, брекеты, подставной питон. Как снимали первый фильм о Гарри Поттере
Тролль, брекеты, подставной питон. Как снимали первый фильм о Гарри Поттере - РИА Новости, 04.11.2021
Тролль, брекеты, подставной питон. Как снимали первый фильм о Гарри Поттере
Первая картина о Гарри Поттере вышла в международный прокат 20 лет назад. В "Философском камне" мы увидели Хогвартс, узнали, зачем нужны совы, как выбирать... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:00
2021-11-04T07:53
стивен спилберг
великобритания
джоан роулинг (джоан мюррэй)
дэниел рэдклифф
эмма уотсон
гарри поттер
том фелтон
алан рикман
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Первая картина о Гарри Поттере вышла в международный прокат 20 лет назад. В "Философском камне" мы увидели Хогвартс, узнали, зачем нужны совы, как выбирать волшебные палочки и играть в квиддич. Фильм почти сразу приобрел статус культового и по-прежнему в топах рейтингов фэнтези. О том, как Руперт Гринт нарядился в платье, чтобы получить роль, зачем зашили карманы мантии у Малфоя, почему Дэниел Рэдклифф стал главным пранкером на съемках и при чем здесь тролль из подземелья, — в материале РИА Новости.Британцы, Рон в женском платье, секретыИнтересно, что "Философский камень" мог оказаться совсем другим, если бы не кастинг. Джоан Роулинг сразу поставила условия: все актеры должны быть только британцами!Писатель лично выбрала исполнителей на роли главы факультета Гриффиндор Минервы МакГонагалл (Мэгги Смит) и факультета Слизерина (Алан Рикман).Кстати, только Рикман был в курсе истории своего персонажа. Роулинг по секрету рассказала актеру о любви Северуса к Лили, о чем все узнали лишь из седьмой книги.Сама она могла сыграть Лили Поттер, мать главного героя. Но засомневалась в актерских способностях и решила остаться за кадром.Сомневался и Ричард Харрис (Дамблдор) — трижды отклонял предложение.Убедила Харриса угроза его внучки Эллы, фанатки книг. Она сказала: "Дедушка, если ты не согласишься сыграть Дамблдора, я никогда больше не буду разговаривать с тобой".А вот желающих пробоваться на трех главных героев было предостаточно. Обошел (во всех смыслах) остальных Руперт Гринт. Для прослушивания на Рона Уизли он прислал видео, в котором читал рэп собственного сочинения о том, как любит романы про Поттера. Причем делал это, облачившись в женское платье. Кастинг-директор не устояла и позвала Руперта на пробы.Гермиона-суфлер и сладкоежка-МалфойНесмотря на собранный дрим-каст, многие актеры заставили постановщиков понервничать.Изначально вообще хотели сделать из "Гарри Поттера" анимационный проект (потому что исполнители главных ролей-школьников могли расти быстрее, чем снимают картины), и заниматься им должен был Стивен Спилберг. В итоге из-за творческих разногласий с режиссером выбрали Криса Коламбуса и остановились на всем нам известном формате.Но юные артисты не давали никому скучать. Мало того что на съемках дежурили стоматологи — актерам-школьникам постоянно нужно было регулировать брекеты. Так еще и пришлось изменить рабочее законодательство Великобритании!Чтобы легально снимать артистов в возрасте до 14 лет (а им тогда было от десяти до двенадцати), модифицировали закон об использовании детского труда. К тому же организовали школу, чтобы они не отставали от программы.Кстати, в сценах в Большом зале или классах Хогвартса ученики на самом деле выполняли реальную "домашку" из маггловской жизни. Поэтому хмурящиеся герои и их задумчивые лица выглядят так аутентично.Главным пранкером на съемках оказался Дэниел Рэдклифф. Он часто шутил над Робби Колтрейном (Хагрид). Однажды поменял интерфейс в его мобильном телефоне на турецкий. Артист долго не мог понять, что произошло, почему он не понимает, как ответить на звонок или написать СМС. Только спустя какое-то время сообразил обратиться к коллеге, который знал турецкий.В другой раз Рэдклифф стащил у костюмеров бутафорскую кровь и, подкараулив одного из продюсеров, изобразил падение, после чего выплюнул красную жидкость. Тот впал в ужас от кровавого зрелища и моментального подсчета, во что студии обойдется простой из-за травмы артиста.Более безобидно пытался сорвать съемки Том Фелтон (Драко Малфой). Он постоянно забирал из столовой сладости и прятал в карманах волшебной мантии. А потом во время дублей тайком отвлекался на них. В итоге костюмеры зашили ему карманы.А Эмма Уотсон, наоборот, чересчур вошла в роль Грейнджер. Она заучивала не только свои реплики, но и других актеров. Так что в некоторых сценах заметно, как Эмма в унисон повторяет чужие фразы. Настоящая Гермиона!Гарри-хамелеон и трудности превращенийБратьям Фелпс (близнецы Уизли) постоянно красили темно-каштановые волосы в рыжий, а Тому Фелтону русые — в пепельный блонд.Неудачным получился эксперимент с цветными линзами для Рэдклиффа: у него возникла аллергия, поэтому Гарри в фильме — голубоглазый, а не зеленоглазый, как в книге. Ну а накладные передние зубы Гермионы мешали дикции, и от этого тоже отказались.Все письма для совиной почты писали от руки. Но после того как сделали сотни посланий о зачислении Поттера в Хогвартс, их потребовалось переписать. Они были слишком тяжелыми для птиц — во второй раз взяли бумагу потоньше.Не обошлось без ляпов: в эпизоде с зоопарком, в террариуме, питон подмигивает Гарри. Вот только у змей нет век — и они не могут моргать. Кстати, слуха тоже лишены.Ну а в знаменитой сцене сражения с троллем в подземелье Гермиона заходит в одну кабинку туалета, а потом появляется в совершенно другом месте.Кстати, случилось это 31 октября 1991 года и считается днем, когда образовалось волшебное трио. А еще это десятилетняя годовщина гибели родителей Гарри от палочки Волан-де-Морта.Съемочная группа тоже хулиганила. Сцену в "Запрещенной секции", где хранятся редкие и опасные книги, снимали в знаменитой старинной Бодлианской библиотеке в Оксфорде. Там категорически запрещен огонь (факелы, зажигалки, спички). Как мы помним, в темных коридорах Гарри искал нужный стеллаж, освещая путь фонарем. Так что создатели "Гарри Поттера" стали первыми, кто нарушил это правило (после соответствующих переговоров, конечно).Но не все были такими сговорчивыми. Некоторые сцены собирались снимать в Кентерберийском соборе. Не разрешили, сказали, что христианская церковь — не место для популяризации языческих образов.Зато Глостерский собор согласился (как выяснилось, его настоятель — большой поклонник книг о волшебнике). Чего не скажешь о прихожанах — возмущенные таким богохульством, они завалили газеты письмами. Угрожали заблокировать съемочной группе доступ в храм. В итоге явился лишь один протестующий, фильм сняли, и он стал культовым.
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стивен спилберг, великобритания, джоан роулинг (джоан мюррэй), дэниел рэдклифф, эмма уотсон, гарри поттер, том фелтон, алан рикман, знаменитости, кино и сериалы, книги
08:00 04.11.2021
 

Тролль, брекеты, подставной питон. Как снимали первый фильм о Гарри Поттере

© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Первая картина о Гарри Поттере вышла в международный прокат 20 лет назад. В "Философском камне" мы увидели Хогвартс, узнали, зачем нужны совы, как выбирать волшебные палочки и играть в квиддич. Фильм почти сразу приобрел статус культового и по-прежнему в топах рейтингов фэнтези. О том, как Руперт Гринт нарядился в платье, чтобы получить роль, зачем зашили карманы мантии у Малфоя, почему Дэниел Рэдклифф стал главным пранкером на съемках и при чем здесь тролль из подземелья, — в материале РИА Новости.

Британцы, Рон в женском платье, секреты

Интересно, что "Философский камень" мог оказаться совсем другим, если бы не кастинг. Джоан Роулинг сразу поставила условия: все актеры должны быть только британцами!
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Писатель лично выбрала исполнителей на роли главы факультета Гриффиндор Минервы МакГонагалл (Мэгги Смит) и факультета Слизерина (Алан Рикман).
Кстати, только Рикман был в курсе истории своего персонажа. Роулинг по секрету рассказала актеру о любви Северуса к Лили, о чем все узнали лишь из седьмой книги.
© 1492 Pictures (2001)Рикман в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Рикман в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Сама она могла сыграть Лили Поттер, мать главного героя. Но засомневалась в актерских способностях и решила остаться за кадром.
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Сомневался и Ричард Харрис (Дамблдор) — трижды отклонял предложение.

"Они продолжали приглашать меня на роль и поднимали зарплату после каждого моего отказа, — вспоминал актер. — Я стоял на своем. Потому что каждый артист должен был подписать контракт на участие во всех сиквелах, а я не так хотел проводить жизнь, поэтому говорил нет".

Убедила Харриса угроза его внучки Эллы, фанатки книг. Она сказала: "Дедушка, если ты не согласишься сыграть Дамблдора, я никогда больше не буду разговаривать с тобой".
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
А вот желающих пробоваться на трех главных героев было предостаточно. Обошел (во всех смыслах) остальных Руперт Гринт. Для прослушивания на Рона Уизли он прислал видео, в котором читал рэп собственного сочинения о том, как любит романы про Поттера. Причем делал это, облачившись в женское платье. Кастинг-директор не устояла и позвала Руперта на пробы.
© 1492 Pictures (2001)

Гринт в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
1 из 3

Гринт в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
2 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Эпизод из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
3 из 3

Эпизод из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
1 из 3

Гринт в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
2 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
3 из 3

Эпизод из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)

Гермиона-суфлер и сладкоежка-Малфой

Несмотря на собранный дрим-каст, многие актеры заставили постановщиков понервничать.
Изначально вообще хотели сделать из "Гарри Поттера" анимационный проект (потому что исполнители главных ролей-школьников могли расти быстрее, чем снимают картины), и заниматься им должен был Стивен Спилберг. В итоге из-за творческих разногласий с режиссером выбрали Криса Коламбуса и остановились на всем нам известном формате.
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
1 из 5
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Сцена из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
2 из 5

Сцена из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Фелтон и Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
3 из 5

Фелтон и Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Фрагмент фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
4 из 5

Фрагмент фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Эпизод из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
5 из 5

Эпизод из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
1 из 5
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
2 из 5

Сцена из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
3 из 5

Фелтон и Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
4 из 5

Фрагмент фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
5 из 5

Эпизод из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

© 1492 Pictures (2001)
Но юные артисты не давали никому скучать. Мало того что на съемках дежурили стоматологи — актерам-школьникам постоянно нужно было регулировать брекеты. Так еще и пришлось изменить рабочее законодательство Великобритании!
Чтобы легально снимать артистов в возрасте до 14 лет (а им тогда было от десяти до двенадцати), модифицировали закон об использовании детского труда. К тому же организовали школу, чтобы они не отставали от программы.
© 1492 Pictures (2001)Гринт, Уотсон, Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Гринт, Уотсон, Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кстати, в сценах в Большом зале или классах Хогвартса ученики на самом деле выполняли реальную "домашку" из маггловской жизни. Поэтому хмурящиеся герои и их задумчивые лица выглядят так аутентично.
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Главным пранкером на съемках оказался Дэниел Рэдклифф. Он часто шутил над Робби Колтрейном (Хагрид). Однажды поменял интерфейс в его мобильном телефоне на турецкий. Артист долго не мог понять, что произошло, почему он не понимает, как ответить на звонок или написать СМС. Только спустя какое-то время сообразил обратиться к коллеге, который знал турецкий.
© AP Photo / Darla KhazeiРэдклифф и Колтрейн на премьере фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Дэниел Рэдклифф (слева) и Робби Колтрейн (сыгравший роль Хагрида) на премьере фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Darla Khazei
Рэдклифф и Колтрейн на премьере фильма "Гарри Поттер и философский камень"
В другой раз Рэдклифф стащил у костюмеров бутафорскую кровь и, подкараулив одного из продюсеров, изобразил падение, после чего выплюнул красную жидкость. Тот впал в ужас от кровавого зрелища и моментального подсчета, во что студии обойдется простой из-за травмы артиста.
Более безобидно пытался сорвать съемки Том Фелтон (Драко Малфой). Он постоянно забирал из столовой сладости и прятал в карманах волшебной мантии. А потом во время дублей тайком отвлекался на них. В итоге костюмеры зашили ему карманы.
© 1492 Pictures (2001)Фелтон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Фелтон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
А Эмма Уотсон, наоборот, чересчур вошла в роль Грейнджер. Она заучивала не только свои реплики, но и других актеров. Так что в некоторых сценах заметно, как Эмма в унисон повторяет чужие фразы. Настоящая Гермиона!

Гарри-хамелеон и трудности превращений

Братьям Фелпс (близнецы Уизли) постоянно красили темно-каштановые волосы в рыжий, а Тому Фелтону русые — в пепельный блонд.
© 1492 Pictures (2001)Братья Фелпс, Рэдклифф, Гринт в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Братья Фелпс, Рэдклифф, Гринт в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Неудачным получился эксперимент с цветными линзами для Рэдклиффа: у него возникла аллергия, поэтому Гарри в фильме — голубоглазый, а не зеленоглазый, как в книге. Ну а накладные передние зубы Гермионы мешали дикции, и от этого тоже отказались.
© 1492 Pictures (2001)Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Все письма для совиной почты писали от руки. Но после того как сделали сотни посланий о зачислении Поттера в Хогвартс, их потребовалось переписать. Они были слишком тяжелыми для птиц — во второй раз взяли бумагу потоньше.
Не обошлось без ляпов: в эпизоде с зоопарком, в террариуме, питон подмигивает Гарри. Вот только у змей нет век — и они не могут моргать. Кстати, слуха тоже лишены.
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Ну а в знаменитой сцене сражения с троллем в подземелье Гермиона заходит в одну кабинку туалета, а потом появляется в совершенно другом месте.
Кстати, случилось это 31 октября 1991 года и считается днем, когда образовалось волшебное трио. А еще это десятилетняя годовщина гибели родителей Гарри от палочки Волан-де-Морта.
© 1492 Pictures (2001)Гринт, Рэдклифф, Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Гринт, Рэдклифф, Уотсон в фильме "Гарри Поттер и философский камень"
Съемочная группа тоже хулиганила. Сцену в "Запрещенной секции", где хранятся редкие и опасные книги, снимали в знаменитой старинной Бодлианской библиотеке в Оксфорде. Там категорически запрещен огонь (факелы, зажигалки, спички). Как мы помним, в темных коридорах Гарри искал нужный стеллаж, освещая путь фонарем. Так что создатели "Гарри Поттера" стали первыми, кто нарушил это правило (после соответствующих переговоров, конечно).
© Depositphotos / ArstyОксфордский университет
Оксфордский университет - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Depositphotos / Arsty
Оксфордский университет
Но не все были такими сговорчивыми. Некоторые сцены собирались снимать в Кентерберийском соборе. Не разрешили, сказали, что христианская церковь — не место для популяризации языческих образов.
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Зато Глостерский собор согласился (как выяснилось, его настоятель — большой поклонник книг о волшебнике). Чего не скажешь о прихожанах — возмущенные таким богохульством, они завалили газеты письмами. Угрожали заблокировать съемочной группе доступ в храм. В итоге явился лишь один протестующий, фильм сняли, и он стал культовым.
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