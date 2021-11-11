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В Польше владельцев освободят от налога, если они озеленят свои дома

В Польше владельцев освободят от налога, если они озеленят свои дома - РИА Новости, 11.11.2021

В Польше владельцев освободят от налога, если они озеленят свои дома

С 2022 года жители города Калиш cмогут не платить налог на недвижимость, если озеленят крыши или фасады своих домов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T01:06

2021-11-11T01:06

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. С 2022 года жители города Калиш cмогут не платить налог на недвижимость, если озеленят крыши или фасады своих домов, сообщает "Европульс".Появлений на зданиях растений-многолетников поможет эффективнее бороться с выбросами парниковых газов и увеличить популяцию насекомых и птиц.Также, по мнению мэрии, "зеленые" крыши помогут создать "эффект кондиционера" для целых кварталов во время жары.Озеленение крыш — общеевропейский тренд, который помогает улучшать городскую среду. Сегодня такие дома можно встретить во многих европейских населенных пунктах, в том числе в Амстердаме и Линце.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

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2021

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