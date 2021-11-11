Петербург Достоевского: маршрут по следам писателя и его героев

Судьба Достоевского — сама по себе остросюжетный роман. Начинать прогулку по маршруту писателя Аркадия советует с Главного инженерного училища в Михайловском замке (Садовая улица, 2). Сейчас здесь филиал Русского музея, где будущий классик жил и учился с 1838 по 1841 год.

Он много читал — Гофмана, Шекспира, Гюго, Санда, Гете, пробовал писать сам. В училище его определил отец, но молодой Достоевский быстро понял, что военная карьера ему не по душе.